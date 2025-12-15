Схожий на USB-C: що це за роз'єм із блискавкою і чому він працює зовсім інакше

На перший погляд, порт Thunderbolt нічим не відрізняється від звичайного USB-C: та сама форма, той самий кабель, те саме клацання при підключенні. Але маленький символ блискавки поруч із роз'ємом означає зовсім інші можливості.

Thunderbolt забезпечує вищі швидкості передачі даних, підтримку кількох моніторів і роботу з потужними зовнішніми пристроями, чого не може звичайний USB-C. Сьогодні 24 Канал розповідає про різницю між USB-C й Thunderbolt та про те, як його можна використовувати.

Дивіться також Не працює зарядка USB-C: чому пристрій не заряджається, що пішло не так і як це виправити

Чим Thunderbolt відрізняється від USB-C?

Плутанина між USB-C і Thunderbolt цілком зрозуміла. Обидва стандарти використовують однаковий роз'єм USB-C, але це не розкриває справжніх можливостей порту.

Thunderbolt створили, щоб відкрити нові можливості для користувачів, поєднуючи найшвидшу передачу даних і найбільшу пропускну здатність відео в одному кабелі, а ще й подаючи живлення, пояснюється на офіційному сайті технології Thunderbolt.

Базовий USB-C підтримує зарядку та передачу даних, але його характеристики часто залишаються невідомими без перевірки специфікацій пристрою.

Thunderbolt Стандарт, побудований на базі USB-C. Коли ви бачите символ блискавки на порті, це означає відповідність суворим вимогам. Стандарт охоплює швидкість передачі даних, підключення периферії, підтримку дисплеїв, карт розширення, живлення та інше.

Найважливіше розуміти: USB-C – це лише форма роз'єму. Він працює з характеристиками конкретного покоління USB, наприклад USB 3.0 або USB4, мовиться на сайті HP.

Thunderbolt 5, найновіша версія стандарту, пропонує значно більше можливостей порівняно з базовим USB-C.

Наскільки швидкий Thunderbolt?

Швидкість – ключова перевага Thunderbolt. Він значно випереджає USB 3.x та USB4. Thunderbolt 5 забезпечує двосторонню пропускну здатність 80 Гбіт/с і може динамічно збільшувати її до 120 Гбіт/с в одному напрямку, коли це потрібно для дисплеїв.

Це означає не лише швидше копіювання файлів. З'єднання інтелектуально розподіляє ресурси залежно від завдань: передача зображення на монітори високої роздільності, робота з надшвидким зовнішнім сховищем або одночасне керування кількома пристроями через один док.

Для порівняння: USB4 підтримує швидкість до 40 Гбіт/с, але це теоретичний максимум, який не гарантований. USB4 існує у двох варіантах (20 і 40 Гбіт/с), і більшість виробників не досягає максимальних показників.

Натомість Thunderbolt завжди гарантує заявлені швидкості: 40 Гбіт/с для Thunderbolt 4 і до 80 Гбіт/с для Thunderbolt 5, пояснює Lenovo.

Як Thunderbolt працює з моніторами?

Підтримка дисплеїв – одна з найбільших переваг Thunderbolt над іншими стандартами USB. Звичайний USB-C використовує DisplayPort Alt Mode для виведення зображення, але це необов'язкова функція, яка не завжди реалізована однаково. Деякі порти USB-C підтримують один зовнішній монітор, інші – два, а частота оновлення або роздільність можуть несподівано знижуватися при підключенні доку.

Thunderbolt усуває цю невизначеність і розроблений для ефективної роботи з усіма сучасними дисплеями через один кабель.

Thunderbolt 5 може живити три монітори 4K з частотою 144 Гц з одного порту на сумісних системах.

Також можливе підключення двох дисплеїв 8K з частотою 60 Гц через одне з'єднання Thunderbolt 5.

Пропускна здатність до 80 Гбіт/с у двох напрямках із функцією "Bandwidth Boost" дозволяє збільшити трафік для відео до приблизно 120 Гбіт/с в одному напрямку.

Цей запас забезпечує плавну роботу великих дисплеїв. Thunderbolt 5 інтегрує DisplayPort 2.1 Alt Mode, що дає змогу передавати відеосигнали дуже високої роздільності, як-от 8K при 60 Гц або навіть 4K при 240 Гц із стисненням на відповідному обладнанні.

Які ще пристрої підтримує Thunderbolt?

Величезна перевага Thunderbolt – підтримка PCIe, технології, яку внутрішні компоненти використовують для зв'язку з системою. Thunderbolt передає PCIe через кабель USB-C, що розширює перелік підтримуваного зовнішнього обладнання.

Наприклад, ви можете під'єднати потужну зовнішню відеокарту через Thunderbolt і отримати справжні швидкості передачі даних. Так само зовнішні NVMe SSD забезпечуватимуть заявлені показники, чого іноді важко досягти зі звичайним USB-підключенням.

Thunderbolt також обробляє кілька пристроїв високої пропускної здатності одночасно. Він динамічно розподіляє ресурси, що дозволяє одночасно використовувати зовнішнє сховище, кілька дисплеїв, периферію та інше без падіння швидкості, яке виникає з USB.

У чому недоліки Thunderbolt?

Як і будь-яка технологія, Thunderbolt має недоліки. Найбільша проблема: неможливо визначити версію Thunderbolt лише за виглядом порту. Символ блискавки не вказує, чи це Thunderbolt 3, 4 або 5. Без перевірки специфікацій пристрою дізнатися точні можливості не реально.

Thunderbolt також дорожчий. Пристрої з підтримкою цього стандарту коштують більше через додаткові технічні вимоги, час розробки та сертифікацію. Хоча Intel (який розробив Thunderbolt разом з Apple) скасував ліцензійний збір із Thunderbolt 3, будь-який пристрій із цією технологією повинен суворо відповідати стандартам.

Додаткова вартість стосується і моніторів із Thunderbolt. Очікуйте заплатити на кілька тисяч гривень більше за екран із підтримкою Thunderbolt порівняно з тим, що працює лише з USB-C DisplayPort Alt Mode.

Попри ці витрати, Thunderbolt залишається надзвичайно корисним доповненням до ноутбука чи материнської плати.