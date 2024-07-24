Что такое Thunderbolt 5?

Thunderbolt 5 – это новейшая версия протокола Thunderbolt от Intel, аппаратного интерфейса, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных, видеовыход и питание по одному кабелю, информирует Техно 24. Созданный на основе протокола USB4 v2, Thunderbolt 5 поддерживает PCI Gen 4 и DisplayPort 2.1 и совместим с предыдущими версиями Thunderbolt.

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В отличие от постепенных усовершенствований от Thunderbolt 3 до 4, Thunderbolt 5 предлагает значительные улучшения пропускной способности, скорости соединения и подачи питания, открывая новые возможности для пользователей.

Ключевые особенности и усовершенствования

1. Более высокая пропускная способность:

Стандартный режим: 80 гигабит в секунду (Гбит/с) двунаправленной пропускной способности.

80 гигабит в секунду (Гбит/с) двунаправленной пропускной способности. Режим увеличения пропускной способности: До 120 Гбит/с в одном направлении и 40 Гбит/с в другом, что достигается путем объединения трех полос для передачи данных.

2. Расширенная поддержка дисплея:

Поддерживает дисплеи с высокой частотой обновления до 540 Гц.

Позволяет подключать три монитора 4K 144 Гц одновременно.

Поддерживает несколько 8K мониторов одновременно благодаря увеличенной пропускной способности.

3. Увеличенная мощность:

Минимальная выходная мощность 140 Вт, максимальная – 240 Вт.

Позволяет большему количеству устройств, таких как игровые ноутбуки, использовать для зарядки сертифицированные порты USB-C с поддержкой Thunderbolt вместо фирменных портов.

4. Улучшенная передача данных:

Пропускная способность увеличилась вдвое – с 32 Гбит/с до 64 Гбит/с, что выгодно для внешних твердотельных и графических процессоров.

Thunderbolt 5 против Thunderbolt 4: ключевые отличия

Функция Thunderbolt 4 Thunderbolt 5 Пропускная способность (в обоих направлениях) 40 Гбит/с 80 Гбит/с Режим повышения пропускной способности N/A Up to 120Gbps one way Поддержка дисплея Два монитора 4K 60 Гц Три монитора 4K 144 Гц, несколько мониторов 8K Подача питания До 100 Вт Минимум 140 Вт, до 240 Вт Пропускная способность передачи данных 32 Гбит/c 64 Гбит/c

Зачем обновляться до Thunderbolt 5?

Более высокая пропускная способность и скорость соединения Thunderbolt 5 обеспечивают более быструю передачу данных, зарядки и возможность одновременного подключения нескольких дисплеев с высоким разрешением. Для видеоредакторов, фотографов и геймеров это означает более плавные рабочие процессы и лучшую производительность.

Поскольку устройства требуют все больше данных и мощности, Thunderbolt 5 гарантирует, что ваша система останется актуальной и способной работать с будущими достижениями.

Хотя устройства с интерфейсом Thunderbolt 5 только начинают появляться на рынке, первые пользователи могут воспользоваться такими продуктами, как кабель Thunderbolt 5 от Cable Matters, доступен в различных вариантах длины и поддерживает пропускную способность до 120 Гбит/с и зарядку 240 Вт. Этот кабель может работать с одним 8K-монитором с частотой 120 Гц, 4K-монитором с частотой 540 Гц или тремя 4K-мониторами с частотой 144 Гц.

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Thunderbolt 5 является значительным шагом вперед в эволюции интерфейсов передачи данных и подключения. Его преимущества улучшают взаимодействие и дают новые возможности, поэтому пользователи получают веские причины для обновления.