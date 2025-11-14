Ученые говорят, что искусство повышает благосостояние молодежи и приносит им экономическую выгоду

Новое исследование Университета Манчестера показало, что творческие занятия значительно повышают благосостояние молодежи - их эффект можно сравнить с улучшением, которое взрослые испытывают при переходе от безработицы к работе. Программа Factory International Schools дала подросткам инструменты для самовыражения, уверенности и возвращения интереса к учебе.

Команда #BeeWell Университета Манчестера вместе с PBE исследовала, как участие в творческих программах влияет на подростков. В основе работы – Factory International Schools Program (FISP), в рамках которой результаты учеников, участвовавших в творческих занятиях, сравнили с контрольной группой. Оказалось, что поэзия, фотография и создание музыки помогают молодежи лучше выражать себя, находить уверенность и налаживать связь с обучением – и все это с высокой экономической эффективностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование PBE.

Почему искусство настолько важно для молодежи?

Программа FISP работала с 181 учеником из пяти школ Большого Манчестера, включая детей с низкой посещаемостью или финансовыми трудностями. В течение десяти месяцев профессиональные художники проводили занятия по различным видам искусства. Через коллажи ученики исследовали темы вроде "Что такое власть?", а с помощью фотографии – собственную среду и ощущение дома.

Как пишет Phys.org, результаты впечатляют: участие в программе повысило уровень удовлетворенности жизнью на 0.6 балла з десяти – величина, которую исследователи сравнили с одним из самых сильных возможных положительных эффектов для взрослых – переходом от безработицы к трудоустройству. Используя методики Казначейства для оценки благосостояния в деньгах, исследователи подсчитали, что это эквивалентно почти 10 тысяч фунтов стерлингов на одного ученика.

За цифрами стоят личные истории. Ученица Alexa, которая недавно переехала в Великобританию, раньше стеснялась выражать свои мысли. В рамках программы она начала писать поэзию, помогать младшим школьникам и теперь мечтает о писательской карьере. Brian пережил сложный год из-за болезни матери, но музыку и фотографию он называет своим безопасным пространством. Сейчас он учится по стипендии на Sports Science и стремится использовать творчество, чтобы поддерживать других.

По мнению Stephanie Ray из #BeeWell, эти результаты доказывают: когда молодежь имеет возможность творить, их уверенность и взгляд на жизнь меняются кардинально. Она отмечает, что искусство – не "дополнительная опция", а необходимое условие для развития подростков.

Автор отчета Dr. Maliha Rahanaz добавила, что исследование демонстрирует важность инвестиций в творческие программы как в будущее молодого поколения. По ее мнению, каждый подросток заслуживает возможности представлять, творить и чувствовать принадлежность.