Самый большой курган в Скандинавии - это не захоронение: новое исследование ставит под сомнение историю

Новое исследование меняет представление о самом большом кургане Скандинавии. Оказалось, что сооружение, которое считали захоронением элиты, могло выполнять совсем другую функцию.

Новое исследование предлагает новое объяснение происхождения кургана Raknehaugen – крупнейшего подобного объекта в Скандинавии. Ранее считалось, что он служил местом захоронения представителя элиты эпохи железа, однако новые данные ставят это под сомнение. Об этом пишет Interesting engineering.

Смотрите также Древнеримская армия в Альпах: новая находка меняет историю

Почему курган не был местом захоронения?

Автор исследования, Lars Gustavsen, отмечает, что археологические раскопки так и не обнаружили убедительных доказательств захоронения. В частности, найденные во время работ в 1940 году кости датируются 1391–1130 годами до н.э., то есть значительно раньше самого кургана. Это свидетельствует, что они не связаны с погребальной функцией сооружения.

Используя технологию LiDAR, исследователь просмотрел как сам курган, так и окружающий ландшафт. Оказалось, что неподалеку находится след древнего оползня длиной более 12 км. Это открытие заставило по-новому интерпретировать назначение сооружения.

Курган имеет значительные размеры – около 13 метров в высоту и более 77 метров в ширину. Его структура также необычна для захоронений: внутри обнаружена сложная конструкция из слоев глины и песка, а также деревянная основа из тысяч бревен и сосновых веток.

Датировка древесины показала, что сооружение построили примерно в 551 году нашей эры – примерно через 15 лет после климатической катастрофы, известной как Dust Veil Event. Это было масштабное вулканическое извержение, которое вызвало резкие изменения климата, неурожаи и эпидемии.

По мнению исследователя, курган мог быть ответом общества на эти события. Он не только помогал справиться с последствиями оползня, но и выполнял символическую функцию – восстановления порядка в мире после катастрофы.

Как пишет Phys, в работе подчеркивается, что подобные монументальные сооружения могли быть частью коллективных ритуалов, направленных на преодоление кризиса. Таким образом, Raknehaugen стоит рассматривать не как гробницу, а как элемент сакрального ландшафта и социального взаимодействия.

В итоге исследование предлагает новую интерпретацию: курган был создан не для захоронения, а как реакция на природную катастрофу и способ стабилизации как физической, так и духовной среды.