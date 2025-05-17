Текущих показателей рождаемости мало, чтобы предотвратить вымирание человечества

Новое исследование показывает, что традиционного уровня рождаемости недостаточно для стабильного сохранения человеческой популяции. Чтобы избежать вымирания, этот показатель должен быть значительно выше.

Человечество вымирает

Помните, как мы все боялись перенаселения? Забудьте, потому что теперь ученые говорят о вымирании. Современный уровень рождаемости не гарантирует сохранения человеческой популяции – к такому выводу пришли ученые, которые проанализировали, как случайные демографические колебания влияют на долгосрочную стабильность населения. Согласно исследованию, опубликованным в журнале PLOS One, для уверенного избежания постепенного вымирания человечеству может понадобиться рождаемость на уровне не менее чем 2,7 ребенка на одну женщину. Это превышает наши нынешние представления о "пороге воспроизводства" в 2,1 ребенка, сообщает 24 Канал.

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Исследование под руководством Такуи Окабе из Университета Шизуока (Япония) демонстрирует, что принятый сегодня показатель в 2,1 ребенка не учитывает ряд факторов. Среди них – случайные изменения в количестве детей у разных людей, смертность, соотношение полов и то, что часть взрослых не вступает в репродуктивные отношения. В небольших популяциях такие случайности могут привести к исчезновению целых родов.

Для моделирования этих эффектов ученые разработали математические симуляции, которые воспроизводят демографическую динамику нескольких поколений. Их результаты указывают на то, что повышение уровня рождаемости – ключевой фактор в борьбе с риском вымирания из-за демографической нестабильности. Одной из неожиданных деталей стало то, что если среди новорожденных чаще появляются девочки, это снижает риск исчезновения рода. Такое гендерное смещение повышает шансы на выживание родственных линий.

Это открытие может частично объяснить эволюционное явление, когда в условиях стресса, например война, голод или экологические катастрофы, чаще рождаются девочки. В то же время исследователи отмечают, что даже в крупных развитых обществах вымирание редкое, но большинство родов в перспективе исчезают.

Несмотря на новую оценку на уровне 2,7 ребенка на одну женщину, глобальный тренд идет в противоположном направлении. По данным ООН, в 2024 году средний мировой показатель рождаемости составил около 2,3 ребенка. Согласно прогнозам, к середине XXI века он упадет ниже 2,1.

Авторы исследования подчеркивают: настоящая демографическая устойчивость – вместе с сохранением языков, культур и семей – требует переосмысления нынешних представлений о "нормальном" уровне рождаемости. Более того, эти выводы могут стать полезными и для программ сохранения биоразнообразия, когда для уязвимых видов животных устанавливают целевые показатели воспроизводства.

Как отмечает одна из авторов, Диана Кармелиза Н. Куаресма, случайные флуктуации рождаемости, смертности и половых пропорций заставляют пересмотреть традиционные нормативы. Надежная численная устойчивость человечества требует более высоких темпов воспроизводства, чем считалось ранее.