Самый большой кратер Луны оказался даже более массивным, чем мы всегда думали

История нашего единственного природного спутника буквально выгравирована на его поверхности. Поскольку Луна не имеет тектонической и вулканической активности, потоков воды, выветривания и других природных процессов, присущих Земле, все ее "шрамы" от падения астероидов остаются там навсегда. Самый старый такой след – один из крупнейших не только на Луне, но и во всей Солнечной системе.

Детали открытия

Бассейн "Южный полюс — Эйткен" покрывает почти четверть поверхности Луны. Его диаметр составляет около 2 500 километров. Изучать его непросто, поскольку многочисленные последующие столкновения сильно исказили эту область, которой, по подсчетам, более 4 миллиардов лет. Новые исследования показывают, что древний гигантский кратер, возможно, сформировался не так, как мы думали. К тому же он может быть гораздо большим, чем предполагали предыдущие исследования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Earth & Planetary Science Letters.

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Изучать бассейн Южный Полюс – Эйткен целостно сложно из-за его огромных размеров, поэтому ученые все еще пытаются определить его форму и размеры,

– говорит геолог Ганнес Бернхардт из Университета Мэриленда.

Новая работа бросает вызов многим существующим представлениям о том, как произошел этот мощный удар и как он распределил материалы на Луне, но теперь мы стали на шаг ближе к лучшему пониманию его ранней истории и эволюции со временем, убежден ученый.

Предыдущие исследования бассейна показали, что удар был вызван косым столкновением с большим объектом, который оставил после себя кратер, больше напоминающий овал, чем круг. Согласно этой модели, обломки разлетелись бы преимущественно в одном направлении, подальше от южного полюса Луны.

Бернхардт и его коллеги хотели исследовать, как происходило это столкновение, изучая геологические особенности современной поверхности Луны. Для этого они обратились за помощью к разведывательному орбитальному аппарату NASA, который вращается вокруг Луны с 2009 года, картографируя ее поверхность и собирая множество данных о геологии спутника.

Исследование было сосредоточено на более чем 200 горных объектах, разбросанных по окрестностям бассейна, которые, по мнению команды, могут быть остатками края кратера. Однако, когда каталогизация и картографирование были завершены, форма, образованная этими объектами, оказалась гораздо более округлой, чем ожидали исследователи.

Удары выталкивают материалы из глубины лунной коры и распыляют их на поверхности. Поскольку Луна не подвергается эрозии вследствие геологических или атмосферных погодных процессов, которые затушевывают доказательства столкновений на Земле, эти материалы все еще должны быть там.

Более округлая, более круглая форма указывает на то, что объект ударился о поверхность Луны под более вертикальным углом, возможно, подобно падению камня прямо на землю,

– говорит Бернхардт.

Удар под таким углом означает, что обломки более равномерно распределялись вокруг места столкновения, чем считалось изначально. Астронавты миссии "Артемида" или исследовательские машины в районе южного полюса, вероятно, смогут изучить горные породы из глубин мантии или коры Луны, что обычно недоступно там здесь, на Земле.



Горные объекты, связанные с кратером, обозначены треугольниками на этом рисунке. Внутренний круг – это предварительные оценки размера кратера. Внешний круг – новые границы, очерченные исследованием Ганнеса Бернхардта / Фото Ганнеса Бернхардта, EPSL

Эти материалы, если они действительно находятся до сих пор на поверхности Луны, могут дать нам новое понимание того, как сформировалась Луна. Этот процесс, хоть и был предварительно раскрыт в многочисленных других исследованиях, все же должен быть окончательно подтвержден с помощью реальных образцов и наблюдений. А пока что формирование Места окутано тайной и является предметом многих предположений и спекуляций.

Сейчас наиболее распространенное и принятое научным сообществом объяснение заключается в том, что спутник Земли – это кусок планеты, который откололся вследствие столкновения с Землей где-то в начале ее существования. Альтернативные версии включают формирование из облака обломков (как и сама Земля) или гравитационный захват постороннего объекта, когда тот пролетал мимо.

Более вертикальный угол подлета астероида может объяснить другие странные особенности бассейна. Например, измерения гравитации Луны вокруг этого региона свидетельствуют о том, что под гигантским кратером кора Луны имеет гораздо большую плотность, чем вокруг него. Возможным объяснением этого является наличие плотного куска астероида, погребенного под поверхностью.