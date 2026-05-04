Африка раскалывается быстрее, чем считали ученые

В Восточной Африке зафиксировали более продвинутый этап раскола континента, чем предполагали ранее. Новые сейсмические данные показывают, что земная кора в районе рифта Туркана значительно тоньше, а процесс расхождения тектонических плит уже зашел дальше, чем считалось.

Рифт Туркана, который является частью Большого Восточноафриканского рифта, простирается примерно на 500 км через территории Кении и Эфиопии. Именно здесь исследователи обнаружили, что процесс расхождения плит Африки и Сомали происходит активнее, чем показывали предыдущие модели. Выводы базируются на анализе высокоточных сейсмических данных, собранных вместе с промышленными партнерами и Turkana Basin Institute, основанным Ричардом Лики. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Что происходит под Восточной Африкой?

Ученые смогли воссоздать структуру осадков и определить толщину земной коры под рифтом. В центральной части она составляет около 13 километров, тогда как на периферии превышает 35 км. Такая разница указывает на явление, известное как "necking" – сильное растяжение и утончение коры в зоне разлома. Чем тоньше кора, тем легче она продолжает трескаться, что свидетельствует о более поздней стадии распада, чем считалось ранее.

Процесс происходит очень медленно: африканская и сомалийская плиты отдаляются со скоростью примерно 4,7 мм в год. Рифт начал формироваться около 45 млн лет назад, а активная фаза "necking", по оценкам исследователей, стартовала примерно 4 млн лет назад после масштабных вулканических извержений.

Как пишет Wprost, следующий этап – так называемая океанизация – может наступить лишь через несколько миллионов лет. В этот период магма начнет заполнять трещины, образуя новую океаническую кору, а с севера потенциально проникнет вода из Индийского океана. Впрочем, ученые отмечают, что не каждый рифт завершается полным расколом континента, хотя в этом случае такой сценарий выглядит вероятным.

Исследование также выявило следы более древнего рифтового эпизода, который не привел к окончательному разделению суши, но ослабил кору и подготовил ее к современной активности. Это усложняет классические представления о механизмах распада континентов.

Отдельное внимание ученые уделили значению региона для антропологии. Рифт Туркана дал более 1,2 тыс. окаменелостей гомининов возрастом до 4 млн лет – примерно треть всех подобных находок в Африке. Однако авторы предполагают, что уникальность места объясняется не только эволюционными процессами, но и геологическими условиями. После вулканической активности и начала истончения коры территория начала проседать, что способствовало накоплению мелкозернистых осадков. Именно они помогли лучше сохранить остатки древних существ.