Отчет о падении астероида, который убил динозавров, назвали подделкой

Палеонтологи, вероятно, подделали исследование, указав в нем вымышленные данные. Другая ученая утверждает, что они сделали это с целью опередить ее собственную работу на аналогичную тему, увидевшую свет двумя месяцами позже.

В декабре 2021 года группа палеонтологов во главе с Робертом ДеПальмой опубликовала данные, привязывающие падение астероида, положившего конец эре динозавров, к конкретному времени года. Тогда ученые заявили, что произошло это весной или в самом начале лета. Мы описывали это исследование в одном из материалов – именно оно может оказаться поддельным.

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Что не так с этим трудом

Теперь другая группа исследователей обвиняет первую в подделке данных. Опубликовавший статью журнал Nature начал расследование, а между тем добавил к материалу новое примечание, что данные повторно рассматриваются.

Мелани Дюринг, палеонтолог из Упсальского университета в Швеции, подала свою статью в журнал Nature в июне 2021 года. Опубликовали ее 23 февраля 2022 года.

Однако за два месяца до того, 8 декабря 2021 года, вышел другой отчет, основанный на отдельном наборе данных, однако с идентичными выводами.

Интересно, что Роберт ДеПальма, автор предположительно поддельной статьи, является бывшим коллегой Мелани Дюринг, работающим в Манчестерском университете.

Вся история выглядит очень странной. Оба труда делают выводы на основе анализа окаменевших рыбных останков, найденных в Северной Дакоте. Оба анализировали те же окаменелости – челюстные кости веслоноса и плавниковые хребты осетровых рыб. Они содержат изотопные следы и доказательства того, как рост животных соответствовал сезону – равно как и с кольцами деревьев. Остатки позволили установить сезон, когда оборвалась жизнь рыб, а значит, и точное время разрушительного падения астероида на остров Юкатан.

Мелани Дюринг говорит, что данные, приведенные в статье ДеПальмы, могут быть сфабрикованы. Она подозревает, что бывший коллега, стремясь приписать себе заслуги за находку, просто придумал результаты исследований. В его труде якобы присутствуют аномалии в изотопном анализе, наблюдается нехватка первичных данных, недостаточно описаны методы, а также не указана лаборатория, где проводился анализ. Издание Science, в котором вышел комментарий ученой Упсальского университета, уточняет, что изотопные данные в статье ДеПальмы были собраны умершим в 2017 году археологом Кертисом МакКинни. Неясно, где МакКинни проводил эти анализы, а исходные данные вообще не были включены в опубликованную статью.

Это похоже на случай "собака съела мое домашнее задание", и я не думаю, что родственники Кертиса МакКинни заслуживают этого,

– говорит Дюринг.

ДеПальма не ответил на запрос Gizmodo о комментариях, но он сказал изданию Science: "Мы бы абсолютно не хотели и никогда не фабриковали данные и/или образцы, чтобы соответствовать результатам этой или иной команды".

Расследование пока продолжается.