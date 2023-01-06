У грудні 2021 року група палеонтологів на чолі з Робертом ДеПальмою опублікувала дані, які прив'язують падіння астероїда, що поклав край ері динозаврів, до конкретної пори року. Тоді вчені заявили, що сталося це навесні або на самому початку літа. Ми описували це дослідження в одному з матеріалів і саме воно може виявитися підробленим.

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Що не так із цією працею

Тепер інша група дослідників звинувачує першу у підробці даних. Журнал Nature, який опублікував статтю, почав розслідування, а тим часом додав до матеріалу нову примітку, що дані повторно розглядаються.

Мелані Дюрінг, палеонтологиня з Уппсальського університету в Швеції, подала свою статтю в журнал Nature у червні 2021 року. Опублікували її 23 лютого 2022 року.

Однак за два місяці до того, 8 грудня 2021 року, вийшов інший звіт, заснований на окремому наборі даних, проте з ідентичними висновками.

Цікаво, що Роберт ДеПальма, автор імовірно підробної статті, є колишнім колегою Мелані Дюрінг, який тепер працює в Манчестерському університеті.

Вся історія виглядає максимально дивною. Обидві праці роблять висновки на основі аналізу скам'янілих рибних решток, знайдених у Північній Дакоті. Обидва аналізували ті ж самі скам'янілості – щелепні кістки веслоноса і плавникові хребти осетрових риб. Вони містять ізотопні сліди та докази того, як ріст тварин відповідав сезону – так само як і з кільцями дерев. Рештки дозволили встановити сезон, коли закінчилося життя риб, а отже, і точний час руйнівного падіння астероїда на півострів Юкатан.

Мелані Дюрінг каже, що дані, наведені в статті ДеПальми, можуть бути сфабриковані. Вона підозрює, що колишній колега, прагнучи приписати собі заслуги за знахідку, просто вигадав результати досліджень. У його праці начебто присутні аномалії в ізотопному аналізі, спостерігається брак первинних даних, недостатньо описані методи, а також не вказано лабораторію, де проводився аналіз. Видання Science, у якому вийшов коментар вченої Уппсальського університету, уточнює, що ізотопні дані в статті ДеПальми були зібрані археологом Кертісом МакКінні, який помер у 2017 році. Неясно, де МакКінні проводив ці аналізи, а вихідні дані взагалі не були включені в опубліковану статтю.

Це схоже на випадок "собака з'їла моє домашнє завдання", і я не думаю, що родичі Кертіса Маккінні заслуговують на це,

– каже Дюрінг.

ДеПальма не відповів на запит Gizmodo про коментарі, але він сказав виданню Science: "Ми абсолютно не хотіли б і ніколи не фабрикували дані та/або зразки, щоб відповідати результатам цієї або іншої команди".

Розслідування поки триває.