Японский бизнес и правительство заинтересовались украинским опытом цифровизации

В Токио состоялась дискуссия об украинском опыте цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Представители Украины и Японии обсудили возможности сотрудничества и применения украинских решений в различных сферах.

8 апреля в Токио состоялась панельная дискуссия об инновациях, возникших в Украине во время войны. В центре внимания были цифровая трансформация, искусственный интеллект и киберустойчивость, а также потенциал сотрудничества между Украиной и Японией. Об этом пишет 24 Канал.

Как украинская цифровизация заинтересовала Японию?

Мероприятие организовали при поддержке Посольство Украины в Японии, Украинской торгово-промышленной палаты в Японии и Japan Institute for Overseas Investment. К обсуждению присоединились представители правительств, бизнеса и научных кругов обеих стран.

Украинскую сторону представили, в частности, заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль и заместитель министра экономики Александр Циборт. Среди бизнес-участников были соучредитель Reface Олесь Петрив, представитель Nippon Electric Company Такеши Накаяма и инвестор ROOSH Сергей Токарев.

Основное внимание уделили развитию GovTech и созданию цифровых сервисов для граждан. По словам Валерии Коваль, за шесть лет Украина совершила существенный прорыв в цифровизации. В рамках экосистемы Дія уже запущено более 200 услуг – от регистрации бизнеса до оформления документов и сервисов для различных социальных групп. Одним из примеров стала функция онлайн-бракосочетания, которая получила международное признание.

Во время первой сессии участники обсудили построение цифрового государства и интеграцию ИИ в публичные сервисы. Вторая часть была посвящена практическим аспектам – кибербезопасности, развития талантов в сфере искусственного интеллекта и роли технологических компаний и исследовательских центров.

Дискуссия в Токио/ Пресс-служба AI HOUSE

Александр Циборт подчеркнул, что цифровизация в Украине стала частью государственного управления, а не отдельной отраслью. По его словам, ИИ уже интегрирован в процессы принятия решений и помогает сделать их более предсказуемыми. Среди примеров он назвал системы еДозвил, Пульс и еЧек, которые работают даже в условиях войны.

Японские участники отметили практическую ценность украинского опыта, особенно в быстром внедрении цифровых сервисов и киберзащите. Бывший заместитель министра экономики Японии Коичи Акаиши отметил, что этот опыт может быть полезным для страны, которая регулярно сталкивается с природными катастрофами.

Событие завершилось нетворкингом, во время которого стороны обсудили возможность запуска совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых сервисов.