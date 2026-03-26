В Дії выбирают название для украинского ИИ

В Украине продолжается создание национальной большой языковой модели. Теперь пользователям предлагают присоединиться к процессу и выбрать ее название через приложение Дія.

Украинская команда вместе с Киевстар работает над созданием собственной большой языковой модели – системы искусственного интеллекта, которая станет основой для цифровых сервисов. Ожидается, что она сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалектов и историю. Об этом говорится на сайте Дії.

Какие варианты названия украинского ИИ вышли в финал?

К процессу решили привлечь пользователей. Через приложение Дія открыли голосование за название будущего ИИ. Всего украинцы предложили более 3 000 вариантов, из которых выбрали десять финалистов.

В список вошли такие названия: Сяйво, Спрашивай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипот, Шукай, Ядро, Арбуз и Гомон. Все варианты имеют украинское происхождение и отражают различные ассоциации – от природных символов до процессов мышления и коммуникации.

Как сообщается в TG-канале Минцифры, голосование продлится до 29 марта 12:00. Чтобы принять участие, нужно зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт Опрос в Действии.

Проект предусматривает создание полноценной LLM – большой языковой модели, которая станет базой для будущих цифровых продуктов и сервисов для миллионов пользователей. Ее разработчики делают акцент на локальном контексте, что должно стать ключевым отличием от глобальных аналогов.

По результатам голосования в приложении "Дія" авторы лучших вариантов названий получат подарки от "Киевстар":