В Дії выбирают название для украинского ИИ
- Пользователи могут выбрать название для национальной большой языковой модели через приложение Дія; голосование продлится до 29 марта 12:00.
- Среди финалистов названия: Сяйво, Спрашивай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипот, Ищи, Ядро, Арбуз и Гомон.
В Украине продолжается создание национальной большой языковой модели. Теперь пользователям предлагают присоединиться к процессу и выбрать ее название через приложение Дія.
Украинская команда вместе с Киевстар работает над созданием собственной большой языковой модели – системы искусственного интеллекта, которая станет основой для цифровых сервисов. Ожидается, что она сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалектов и историю. Об этом говорится на сайте Дії.
Смотрите также Электронная подпись имеет срок: как украинцы могут за 5 минут обновить квалифицированные сертификаты
Какие варианты названия украинского ИИ вышли в финал?
К процессу решили привлечь пользователей. Через приложение Дія открыли голосование за название будущего ИИ. Всего украинцы предложили более 3 000 вариантов, из которых выбрали десять финалистов.
В список вошли такие названия: Сяйво, Спрашивай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипот, Шукай, Ядро, Арбуз и Гомон. Все варианты имеют украинское происхождение и отражают различные ассоциации – от природных символов до процессов мышления и коммуникации.
Как сообщается в TG-канале Минцифры, голосование продлится до 29 марта 12:00. Чтобы принять участие, нужно зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт Опрос в Действии.
Проект предусматривает создание полноценной LLM – большой языковой модели, которая станет базой для будущих цифровых продуктов и сервисов для миллионов пользователей. Ее разработчики делают акцент на локальном контексте, что должно стать ключевым отличием от глобальных аналогов.
По результатам голосования в приложении "Дія" авторы лучших вариантов названий получат подарки от "Киевстар":
- 1–3 места — смартфон Samsung и фирменный ремешок для телефона;
- 4–5 места — колонка JBL и годовая подписка на "Киевстар ТВ";
- 6–10 места — брендированная лента для телефона и максимальная подписка на Киевстар ТВ на 3 месяца.