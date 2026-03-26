У Дії обирають назву для українського ШІ

В Україні триває створення національної великої мовної моделі. Тепер користувачам пропонують долучитися до процесу і обрати її назву через застосунок Дія.

Українська команда разом із Київстар працює над створенням власної великої мовної моделі – системи штучного інтелекту, яка стане основою для цифрових сервісів. Очікується, що вона зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією. Про це йдеться на сайті Дії.

Які варіанти назви українського ШІ вийшли у фінал?

До процесу вирішили залучити користувачів. Через застосунок Дія відкрили голосування за назву майбутнього ШІ. Усього українці запропонували понад 3 000 варіантів, з яких обрали десять фіналістів.

До списку увійшли такі назви: Сяйво, Питай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипіт, Шукай, Ядро, Кавун і Гомін. Усі варіанти мають українське походження і відображають різні асоціації – від природних символів до процесів мислення та комунікації.

Як повідомляється в TG-каналі Мінцифри, голосування триватиме до 29 березня 12:00. Щоб узяти участь, потрібно зайти в розділ Сервіси та обрати пункт Опитування у Дії.

Проєкт передбачає створення повноцінної LLM – великої мовної моделі, яка стане базою для майбутніх цифрових продуктів і сервісів для мільйонів користувачів. Її розробники роблять акцент на локальному контексті, що має стати ключовою відмінністю від глобальних аналогів.

За результатами голосування в Дії автори найкращих варіантів назв отримають подарунки від Київстар: