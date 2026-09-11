В США осудили украинца за участие в одной из самых опасных в мире хакерских группировок Conti

Суд США вынес приговор 44-летнему гражданину Украины Алексею Литвиненко за участие в деятельности опасной хакерской группировки Conti. Киберпреступник, который разрабатывал вредоносное программное обеспечение и похищал данные, получил четыре года лишения свободы.

Почему обвиняют украинца

Как сообщает официальный сайт Министерства юстиции США, Алексей Литвиненко проживал в графстве Корк в Ирландии и работал на группировку Conti с 2020 по 2022 год. Хакер выполнял роль взломщика и разработчика – в частности, писал код для специального загрузчика вредоносных программ, которые использовались для последующих атак.

По данным следствия, Литвиненко лично нанес ущерб как минимум 12 компаниям: в его онлайн-аккаунтах обнаружили похищенные данные восьми американских компаний и еще четырех организаций из других стран. Даже после распада основного состава Conti он продолжал активную хакерскую деятельность вплоть до своего задержания в Ирландии в июле 2023 года.

Масштабы ущерба и глобальная охота на хакеров

Вредоносная программа Conti стала одной из самых опасных угроз для критической инфраструктуры. Преступники провели атаки на компьютерные сети в 47 штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и еще в 31 стране мира. Вирус поразил более 1000 организаций, среди которых больницы, школы, частные предприятия и органы местного самоуправления. По оценкам ФБР, только по состоянию на январь 2022 года сумма выплат от жертв шантажа превысила 150 миллионов долларов.

Сегодняшний приговор отражает серьезность угрозы, исходящей от вымогательских программ, а также приверженность Министерства защите американских больниц, школ, бизнеса и местных органов власти,

– прокомментировал помощник генерального прокурора Уголовного отдела Минюста США Э. Тайсен Дува.

Правоохранительные органы нескольких стран, в частности ФБР, Секретная служба США и Национальное бюро по киберпреступности Ирландии, объединили усилия для экстрадиции и привлечения хакера к ответственности.

Литвиненко и его сообщники использовали программу-вымогатель Conti для атак на компьютеры и сети почти в каждом штате, и сегодняшний приговор отражает тяжесть и масштаб этих преступлений,

– заявил заместитель директора Киберотдела ФБР Бретт Литерман.

Следователи отмечают, что операции против других членов группировки Conti продолжаются. В сентябре 2023 года Окружной суд Теннесси рассекретил обвинительное заключение в отношении еще четырех соучастников этого киберзаговора.