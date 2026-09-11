У чому звинувачують українця

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції США, Олексій Литвиненко мешкав у графстві Корк в Ірландії та працював на угруповання Conti з 2020 до 2022 року. Хакер виконував роль зламника та розробника – зокрема, писав код для спеціального завантажувача шкідливих програм, які використовувалися для подальших атак.

За даними слідства, Литвиненко особисто завдав шкоди щонайменше 12 компаніям: у його онлайн-акаунтах знайшли викрадені дані восьми американських компаній та ще чотирьох організацій з інших країн. Навіть після розпаду основного складу Conti він продовжував активну хакерську діяльність аж до свого затримання в Ірландії у липні 2023 року.

Масштаби збитків і глобальне полювання на хакерів

Шкідлива програма Conti стала однією з найнебезпечніших загроз для критичної інфраструктури. Злочинці атакували комп'ютерні мережі у 47 штатах США, окрузі Колумбія, Пуерто-Рико та ще у 31 країні світу. Вірус вразив понад 1000 організацій, серед яких лікарні, школи, приватні підприємства та органи місцевого самоврядування. За оцінками ФБР, лише станом на січень 2022 року сума виплат від жертв шантажу перевищила 150 мільйонів доларів.

Сьогоднішній вирок відображає серйозність загрози здирницьких програм та відданість Міністерства захисту американських лікарень, шкіл, бізнесу та місцевих органів влади,

– прокоментував помічник генерального прокурора Кримінального відділу Мін'юсту США Е. Тайсен Дува.

Правоохоронці кількох країн, зокрема ФБР, Секретна служба США та Національне бюро кіберзлочинності Ірландії, об'єднали зусилля для екстрадиції та притягнення хакера до відповідальності.

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Литвиненко та його спільники використовували програму-вимагач Conti для атак на комп'ютери та мережі майже в кожному штаті, і сьогоднішній вирок відображає тяжкість і масштаб цих злочинів,

– заявив заступник директора Кібервідділу ФБР Бретт Літерман.

Слідчі наголошують, що операції проти інших членів угруповання Conti тривають. У вересні 2023 року Окружний суд Теннессі розсекретив обвинувальний висновок стосовно ще чотирьох співучасників цієї кіберзмови.