Украинские инженеры создали шины, которые не боятся проколов

Украинская компания Qirim Tech получила патент на модульные безвоздушные шины, которые не требуют подкачки. Разработка ориентирована прежде всего на военную технику и может существенно снизить риски при работе в полевых условиях.

Безвоздушные колеса Qirim Tech имеют модульную конструкцию. Они состоят из центральной ступицы, съемных эластичных секций и композитных сегментов, изготовленных из резиновой крошки и полиуретановых связующих материалов. Такое строение делает шины устойчивыми к проколам и механическим повреждениям, которые являются критическими для традиционных пневматических колес. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Autocentre.

Чем особенны модульные шины Qirim Tech?

Разработка рассчитана прежде всего на использование в военной сфере. Речь идет о наземных роботизированных комплексах, бронированных машинах и другой технике, которая работает в условиях повышенного риска. Отсутствие необходимости подкачки снижает затраты на обслуживание и повышает надежность техники непосредственно во время выполнения задач, что может иметь прямое влияние на безопасность военных.

Как пишет Newsauto, сейчас модульные колеса находятся на стадии испытаний. Для запуска серийного производства компании нужны инвестиции в размере 200 тыс. долларов. Средства планируют направить на изготовление производственной оснастки и пресс-форм. По словам разработчиков, спрос уже превышает 5000 единиц продукции.

Кроме военного применения, безвоздушные шины могут использоваться и в гражданских отраслях. Среди потенциальных направлений - аграрный сектор и горнодобывающая промышленность, где техника также часто работает в сложных условиях и требует максимальной надежности.