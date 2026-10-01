Украинские родители поделились своими главными опасениями в интернете

Большинство украинских родителей испытывает постоянную тревогу из-за виртуальной жизни своих детей. Новое исследование Rakuten Viber выявило основные опасения взрослых, а также эффективные инструменты для защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Скрытые страхи цифрового поколения

Накануне Дня учителя специалисты опросили почти 20 тысяч пользователей, чтобы выяснить их отношение к детскому интернет-досугу. Оказалось, что 65% респондентов постоянно переживают за поведение и безопасность своих детей в сети. Наибольшую активность во время опроса проявили родители в возрасте от 34 до 45 лет, пишет 24 Канал.

Главной причиной для беспокойства взрослые называют физическое состояние детей:

Исследование показало, что 41% опрошенных больше всего боятся ухудшения зрения и нарушения осанки у малышей.

Еще 20% родителей беспокоит возможная зависимость от компьютерных игр и социальных сетей.

Риск нежелательного общения с незнакомцами беспокоит 17% респондентов, а кибермошенничество и контент для взрослых пугают 5% и 4% родителей соответственно.

Меньше всего взрослые беспокоятся о кибербуллинге – этот пункт выбрали лишь 2% опрошенных.

Как родители контролируют онлайн-жизнь

Украинцы выбирают разные подходы к защите детей в цифровой среде. Треть родителей, а именно 32%, устанавливают специальный родительский контроль на гаджетах. Еще 20% предпочитают регулярные доверительные беседы об онлайн-безопасности, а 13% постоянно расспрашивают ребенка о его делах в интернете. В то же время 11% респондентов убеждены, что их дети сами умеют себя защитить, 10% ограничивают время пользования устройствами, а 6% не видят в сети никакой угрозы.

Полезные настройки для безопасного общения

Для защиты от неизвестных контактов и потенциальных мошенников команда Rakuten Viber советует рассказать юным пользователям о следующих функциях:

Запросы на сообщения: все входящие сообщения от неизвестных контактов будут собираться в отдельной папке, откуда их можно легко удалить. Чтобы включить эту настройку, перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Запросы на сообщения".

Контроль добавления в группы: установите фильтр, определяющий, кто именно может добавлять ребенка в новые групповые чаты. Для этого перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Сообщения" – "Настройки добавления в группы" – выберите "Мои контакты".

Идентификация абонентов: функция будет предупреждать о возможном спаме или звонках от злоумышленников. Объясните ребенку принцип работы функции и включите ее через "Настройки" – "Звонки и сообщения" – "Идентификация абонентов".

Блокировка: заблокированные пользователи теряют возможность отправлять сообщения или звонить. Для этого нажмите "Дополнительно" – "Настройки" – "Конфиденциальность" – перейдите в "Список заблокированных номеров" – нажмите "плюс" (Android) или "Добавить номер" (iOS) в верхнем углу – выберите контакт или введите номер телефона в строке поиска – подтвердите, что хотите заблокировать контакт или номер телефона, нажав в верхнем углу галочку (Android) или "Готово" (iOS).

Подобные функции можно найти в любом современном мессенджере.