Тихі страхи цифрового покоління

Напередодні Дня вчителя фахівці опитали майже 20 тисяч користувачів, щоб з'ясувати їхнє ставлення до дитячого інтернет-дозвілля. Виявилося, що 65% респондентів постійно переживають за поведінку та безпеку своїх нащадків у мережі. Найбільшу активність під час опитування проявили батьки віком від 34 до 45 років, пише 24 Канал.

Головним приводом для хвилювання дорослі називають фізичний стан дітей:

Дослідження показало, що 41% опитаних найбільше бояться погіршення зору та порушення постави у малечі.

Ще 20% батьків непокоїть можлива залежність від комп'ютерних ігор та соціальних мереж.

Ризик небажаного спілкування з незнайомцями хвилює 17% респондентів, а кібершахрайство та дорослий контент лякають 5% та 4% батьків відповідно.

Найменше дорослі переймаються через кібербулінг – цей пункт обрали лише 2% опитаних.

Як батьки контролюють онлайн-життя

Українці обирають різні підходи до захисту дітей у цифровому середовищі. Третина батьків, а саме 32%, встановлює спеціальний батьківський режим на ґаджетах. Ще 20% віддають перевагу регулярним довірчим розмовам про онлайн-безпеку, а 13% постійно розпитують дитину про її справи в інтернеті. Водночас 11% респондентів переконані, що їхні діти самі вміють себе захистити, 10% обмежують час користування пристроями, а 6% не бачать у мережі жодної загрози.

Корисні налаштування для безпечного спілкування

Для захисту від невідомих контактів і потенційних шахраїв, команда Rakuten Viber радить розповісти молодшим користувачам про такі функції:

Запити на повідомлення: усі вхідні листи від невідомих контактів збиратимуться в окремій папці, де їх можна легко видалити. Щоб увімкнути налаштування, перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Запити на повідомлення.

Контроль додавання в групи: встановіть фільтр на те, хто саме може додавати дитину до нових групових чатів. Для цього перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Повідомлення – Налаштування додавання в групи – оберіть Мої контакти.

Ідентифікація абонентів: функція попереджатиме про ймовірний спам чи дзвінки від зловмисників. Поясніть дитині принцип роботи функції та увімкніть її через Параметри – Виклики й повідомлення – Ідентифікація абонентів.

Блокування: заблоковані користувачі втрачають можливість надсилати повідомлення чи телефонувати. Для цього натисніть Додатково – Параметри – Конфіденційність – перейдіть до Список заблокованих номерів – натисніть плюс (Android) або Додати номер (iOS) у верхньому куті – виберіть контакт або введіть номер телефону в рядку пошуку – підтвердьте, що ви хочете заблокувати контакт або номер телефону, натиснувши у верхньому куті галочку (Android) або Готово (iOS).

Схожі функції можна знайти у будь-якому сучасному месенджері.