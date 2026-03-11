Как Украина строит собственную языковую модель и зачем ей свой ChatGPT

Украина готовится к масштабному технологическому скачку, который изменит не только госуправление, но и само восприятие взаимодействия гражданина с властью. Создание национальной языковой модели и внедрение интеллектуальных агентов становятся новыми приоритетами цифровизации. Эти шаги направлены на защиту данных и развитие собственных технологий, выходящих за рамки привычных зарубежных аналогов.

Сможет ли украинский ИИ изменить работу государственных институтов?

Министерство цифровой трансформации Украины поставило перед собой амбициозную цель – войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрения искусственного интеллекта в публичном секторе до 2030 года. Этот путь предусматривает переход от простого цифрового государства к так называемому агентивному государству. Главное отличие заключается в том, что государственные услуги станут проактивными. Об этом рассказал руководитель ИИ-направления в Минцифры Даниил Цьвок изданию РБК-Украина.

Вместо того, чтобы гражданин самостоятельно искал нужный сервис, специальные ИИ-агенты будут прогнозировать потребности людей и предлагать решения автоматически. Например, при рождении ребенка система сможет сама подсказать, как оформить документы и предложить необходимые социальные опции, такие как Пакет малыша.

Одним из важнейших проектов в этом направлении является разработка собственной большой языковой модели (LLM), которую часто называют украинским ChatGPT. Однако, в отличие от иностранных продуктов вроде Gemini или разработок компании OpenAI, национальная модель создается с глубоким пониманием украинского контекста, истории и культуры. Это критически важно в условиях информационной войны, ведь модель должна четко понимать политические реалии, статус Крыма и причины войны, не поддаваясь влиянию манипуляций со стороны врага.

Кроме того, собственная LLM в два с половиной, а то и в три раза дешевле иностранных аналогов, что делает ее использование экономически выгодным для государства и бизнеса.

Безопасность превыше всего

Вопрос безопасности данных является ключевым фактором создания собственной инфраструктуры, известной как AI Factory. Использование популярных мировых чатботов обычно предусматривает передачу информации на зарубежные облачные серверы, что недопустимо для работы с чувствительными данными в сферах обороны, медицины или госсектора.

Украинская языковая модель позволит обрабатывать информацию внутри страны, гарантируя, что персональные данные не выйдут за пределы национального периметра. Уже сейчас в системе Дія.АІ применяется технология маскировки, которая обезличивает данные пользователей, а истории общения надежно шифруются уникальными ключами.

Первые результаты уже есть

Внедрение искусственного интеллекта уже дает реальные результаты в борьбе с бюрократией. Служба поддержки Дії самостоятельно обрабатывает более девяносто процентов обращений, предоставляя ответы в течение пяти секунд. Алгоритмы помогают гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза, анализируя более тридцати тысяч правовых актов – работу, которая вручную длилась бы десятилетиями. Юридическая экспертиза документов, ранее занимавшая недели, теперь благодаря ИИ сократилась до 72 часов.

Несмотря на опасения относительно массовых увольнений, в Министерстве цифровой трансформации отмечают, что искусственный интеллект не заменяет людей, а лишь меняет их роль. Специалисты, которые ранее выполняли рутинные операции, проходят переобучение и становятся тьюторами или менеджерами по обучению нейросетей. Поскольку количество государственных услуг постоянно растет, технологии помогают масштабировать процессы без бесконечного расширения штата.

Когда мы увидим украинский ИИ?

Сейчас разработка украинской LLM находится в активной фазе в партнерстве с компанией Kyivstar. Уже созданы критические компоненты архитектуры, в частности токенайзер. Продолжается сбор больших массивов данных от научных учреждений, университетов и медиа.

Презентация первой версии модели запланирована на конец весны 2026 года. После завершения тестирования она станет доступной для свободного использования (open-source), что позволит ученым и бизнесу создавать на ее основе собственные специализированные продукты.