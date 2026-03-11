Як Україна будує власну мовну модель та навіщо їй свій ChatGPT

Україна готується до масштабного технологічного стрибка, який може змінити не лише державне управління, а й саме сприйняття взаємодії громадянина з владою. Створення національної мовної моделі та впровадження інтелектуальних агентів стають новими пріоритетами цифровізації. Ці кроки спрямовані на захист даних і розвиток власних технологій, що виходять за рамки звичних закордонних аналогів.

Чи зможе український ШІ змінити роботу державних інституцій?

Міністерство цифрової трансформації України поставило перед собою амбітну мету – увійти до трійки світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в публічному секторі до 2030 року. Цей шлях передбачає перехід від простої цифрової держави до так званої агентивної держави. Головна відмінність полягає в тому, що державні послуги стануть проактивними. Про це розповів керівник ШІ-напряму в Мінцифри Данило Цьвок виданню РБК-Україна.

Замість того, щоб громадянин самостійно шукав потрібний сервіс, спеціальні АІ-агенти будуть прогнозувати потреби людей та пропонувати рішення автоматично. Наприклад, при народженні дитини система зможе сама підказати, як оформити документи та запропонувати необхідні соціальні опції, такі як Пакунок малюка.

Одним із найважливіших проєктів у цьому напрямку є розробка власної великої мовної моделі (LLM), яку часто називають українським ChatGPT. Проте, на відміну від іноземних продуктів на кшталт Gemini чи розробок компанії OpenAI, національна модель створюється з глибоким розумінням українського контексту, історії та культури. Це критично важливо в умовах інформаційної війни, адже модель має чітко розуміти політичні реалії, статус Криму та причини війни, не піддаючись впливу маніпуляцій з боку ворога.

Крім того, власна LLM у два з половиною, а то й у три рази дешевша за іноземні аналоги, що робить її використання економічно вигідним для держави та бізнесу.

Безпека понад усе

Питання безпеки даних є ключовим фактором створення власної інфраструктури, відомої як AI Factory. Використання популярних світових чатботів зазвичай передбачає передачу інформації на закордонні хмарні сервери, що неприпустимо для роботи з чутливими даними в сферах оборони, медицини чи держсектору.

Українська мовна модель дозволить обробляти інформацію всередині країни, гарантуючи, що персональні дані не вийдуть за межі національного периметра. Вже зараз у системі Дія.АІ застосовується технологія маскування, яка знеособлює дані користувачів, а історії спілкування надійно шифруються унікальними ключами.

Перші результати вже є

Впровадження штучного інтелекту вже дає реальні результати у боротьбі з бюрократією. Служба підтримки Дії самостійно опрацьовує понад дев'яносто відсотків звернень, надаючи відповіді протягом п'яти секунд. Алгоритми допомагають гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу, аналізуючи понад тридцять тисяч правових актів – роботу, яка вручну тривала б десятиліттями. Юридична експертиза документів, що раніше займала тижні, тепер завдяки ШІ скоротилася до 72 годин.

Попри побоювання щодо масових звільнень, у Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що штучний інтелект не замінює людей, а лише змінює їхню роль. Фахівці, які раніше виконували рутинні операції, проходять перенавчання та стають тьюторами або менеджерами з навчання нейромереж. Оскільки кількість державних послуг постійно зростає, технології допомагають масштабувати процеси без нескінченного розширення штату.

Коли ми побачимо український ШІ?

Наразі розробка української LLM знаходиться в активній фазі у партнерстві з компанією Kyivstar. Уже створено критичні компоненти архітектури, зокрема токенайзер. Триває збір великих масивів даних від наукових установ, університетів і медіа.

Презентація першої версії моделі запланована на кінець весни 2026 року. Після завершення тестування вона стане доступною для вільного використання (open-source), що дозволить науковцям і бізнесу створювати на її основі власні спеціалізовані продукти.