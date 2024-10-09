Украинец признал себя виновным в масштабных хакерских атаках

Гражданин Украины Марк Соколовский признал себя виновным в распространении вредоносного программного обеспечения Raccoon Stealer, которое нанесло огромный ущерб по всему миру. Вместе с сообщниками он сдавал свою программу в аренду по принципу услуги, получая за это регулярную плату. Соколовский ждал суда еще с 2022 года, с тех пор как был пойман в Нидерландах, а затем экстрадирован в США.

Детали дела

Цена такой "подписки на вирус" составляла довольно немного, как для программы, которая потенциально могла принести покупателям миллионы. За то, что атаковать своих жертв, преступники платили 75 долларов в неделю или 200 долларов ежемесячно, пишет BleepingComputer.

Смотрите также Потенциальная катастрофа: Китай взломал систему прослушивания разговоров, которой пользовалось правительство США

Вредоносное программное обеспечение похищает широкий спектр информации с зараженных устройств, включая сохраненные учетные данные и информацию браузера, криптовалютные кошельки, данные кредитных карт, электронную почту и другие типы конфиденциальных данных из десятков приложений.

Подписчики Raccoon Stealer также получали доступ к административной панели, которая позволяла им настраивать вредоносное программное обеспечение, получать похищенные данные (логи) и создавать новые сборки вредоносного программного обеспечения на свой лад.

Согласно неопубликованному обвинительному акту, Соколовский был арестован в марте 2022 года в Нидерландах.

Тогда же ФБР уничтожило инфраструктуру Raccoon Infostealer совместно с правоохранительными органами Нидерландов и Италии, а также удалило вредоносное программное обеспечение в офлайн-режиме.

После этого киберпреступная группировка Raccoon Stealer приостановила свою деятельность, заявив, что один из ведущих разработчиков погиб во время вторжения России в Украину.

С тех пор группировка дважды перезапускалась с новым вирусом, который каждый раз имел новые возможности для похищения данных.

Соколовский был экстрадирован в США в феврале 2024 года после того, как в октябре 2022 года ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Хотя точное количество еще не установлено, агенты ФБР обнаружили более 50 миллионов уникальных учетных данных и форм идентификации (адреса электронной почты, банковские счета, криптовалютные адреса, номера кредитных карт и т.д.) в похищенных данных, которые, как представляется, принадлежат миллионам потенциальных жертв по всему миру,

– заявили в 2022 году правоохранители.

В рамках соглашения о признании вины Соколовский согласился на возмещение в размере не менее 910 844,61 доллара и решение о конфискации денег в размере 23 975 долларов. Судя по всему, это еще не окончательное решение, поэтому дальше мы еще должны услышать, присудят ли ему срок за решеткой.