Amazfit готовит к продажам умное кольцо Helio Ring уже в мае: известна цена устройства

Технологическая компания Amazfit известна своими умными часами. На CES 2024 она представила свой новый гаджет - умное кольцо Helio Ring, которое привлекло внимание технологического сообщества. Гаджет ориентирован на активных пользователей и спортсменов выйдет уже в этом месяце.

Helio Ring, разработан как дополнение к линейке смарт-часов Amazfit, появится на полках магазинов в США 15 мая. Клиенты смогут приобрести кольцо отдельно или в комплекте со смарт-часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra.

Читайте на сайте Стартап показал камеру безопасности, которая стреляет слезоточивым газом в незваных гостей

Сколько стоит умное кольцо

Отдельно гаджет на старте продаж обойдется в 300 долларов. Однако те, кто выберут комплект, получат сниженную цену на Helio Ring в размере 150 долларов.

Сначала будут доступны не все размеры колец, но компания планирует расширить ассортимент в ближайшее время. Ожидается, что после дебюта в США Helio Ring постепенно выйдет на другие международные рынки.

Умные кольца в тренде

Amazfit сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке умных колец. На июль запланирован выпуск Galaxy Ring от Samsung, что создает вызов для присутствия Helio Ring на рынке.

Учитывая высокую узнаваемость бренда Samsung и значительный маркетинговый бюджет, ожидается, что Galaxy Ring может доминировать на рынке, по крайней мере до тех пор, пока Apple не выпустит свой собственный аналог.

Смотрите также Как распознать фальшивые AirPods и не попасть на крючок мошенников

Тем не менее, стратегия раннего запуска Amazfit направлена на то, чтобы завоевать долю рынка до того, как предложение Samsung станет доступным.