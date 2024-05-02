Helio Ring, розроблений як доповнення до лінійки смарт-годинників Amazfit, з'явиться на полицях магазинів у США 15 травня. Клієнти матимуть можливість придбати перстень окремо або в комплекті зі смарт-годинником Amazfit Cheetah Pro чи Amazfit T-Rex Ultra.

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Скільки коштує розумний перстень

Окремо ґаджет на старті продажів обійдеться у 300 доларів. Однак ті, хто оберуть комплект, отримають знижену ціну на Helio Ring у розмірі 150 доларів.

Спочатку будуть доступні не всі розміри каблучок, але компанія планує розширити асортимент найближчим часом. Очікується, що після дебюту в США Helio Ring поступово вийде на інші міжнародні ринки.

Розумні каблучки в тренді

Amazfit стикається з жорсткою конкуренцією на ринку розумних каблучок. На липень заплановано випуск Galaxy Ring від Samsung, що створює виклик для присутності Helio Ring на ринку.

Зважаючи на високу впізнаваність бренду Samsung та значний маркетинговий бюджет, очікується, що Galaxy Ring може домінувати на ринку, принаймні до того часу, поки Apple не випустить свій власний аналог.

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А проте, стратегія раннього запуску Amazfit спрямована на те, щоб завоювати частку ринку до того, як пропозиція Samsung стане доступною.