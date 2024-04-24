Звісно ж, найпростіший і з них – це запам'ятати, що справжні AirPods не продаються за 300 гривень. Навіть у Чорну П'ятницю. Купувати навушники слід лише в перевірених магазинах.

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Перевірте серійний номер на коробці

Найпростіший і найнадійніший спосіб перевірити, чи легальні ваші AirPods – це перевірити серійний номер. Знайдіть серійний номер на коробці та введіть його в інструмент Check Coverage від Apple. Ви побачите детальну інформацію про модель AirPods, дату придбання та гарантію, якщо вони справжні.

Серійний номер всередині корпусу

Ви повинні побачити серійний номер AirPod всередині кейса на внутрішній стороні кришки. Якщо там нічого немає, ваші AirPods не є справжніми.

Не надто переймайтеся тим, на якій стороні кейса знаходиться номер — на лівій чи на правій. Apple не має офіційного стандарту щодо того, де саме він має бути надрукований. Він може бути надрукований на будь-якій впадині для навушників, залежно від того, де вони були створені і в якому регіоні ви їх купили.



Серійний номер всередині зарядного кейса / Фото Дуа Рашид

Після того, як ви перевірили наявність серійного номера на зарядному пристрої, варто порівняти його з тим, що є на коробці. Іноді шахраї дають вам оригінальну коробку, але підміняють товар всередині на підроблений. Якщо обидва номери збігаються, вам не варто хвилюватися.

Серійний номер кожного навушника

Ваші AirPods мають окремий серійний номер, надрукований на нижній стороні. Шрифт надзвичайно дрібний, тому текст дуже легко не помітити, але це надійний спосіб визначити, чи не підроблені ваші AirPods.

Переконайтеся, що:

Серійний номер надруковано на обох навушниках.

Він однаковий на обох навушниках.

Зверніть увагу, що це не буде той самий серійний номер, що й на зарядному кейсі. Оригінальні AirPods мають різні серійні номери для футляра та вкладишів.

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iOS 17 підкаже вам сама

Якщо ви використовуєте iOS 17, цей процес буде набагато простішим, і вам не доведеться проводити жодних перевірок. Щойно ви під'єднаєте підроблені AirPods до телефону, ви побачите спливаюче вікно з повідомленням: "Ці навушники не вдалося перевірити як справжні AirPods, і вони можуть поводитися не так, як очікувалося".



Різні моделі AirPods / Фото Unsplash

Перевірте наявність повної документації

Швидкий спосіб перевірити, чи отримали ви повну документацію разом з навушниками AirPods. Ви повинні мати три речі:

Інструкцію.

Гарантійний талон.

Листок безпеки.

Виміряйте їхню точну вагу, якщо є така можливість

Звісно, це виглядатиме досить дивно на публіці, але ви можете скористатися вагами, щоб перевірити, чи відповідає вага пристроїв, які ви купуєте, заявленій виробником вазі оригінальних AirPods. Річ у тім, що в підробках використовуються інші матеріали та внутрішні компоненти, що призводить до різниці у вазі.

Ви можете знайти вагу для кожного типу AirPods у відповідному розділі специфікацій на сайті Apple, готуючись до покупки.

Як правило, підробки важать менше. Серія комп'ютерних томографій, проведених компанією Lumafield на справжніх і підроблених AirPods, показала, що в підробках не вистачає багатьох внутрішніх компонентів, які є в Apple AirPods. Та, наприклад, відсутні магніти, менші акумулятори, а також низькоякісний пластик.

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Дефекти упаковки та невідповідність дизайну

Зазвичай упаковка навушників AirPods підкаже вам, чи вони підроблені. Apple робить все з максимальною точністю та бездоганністю. Якщо плівка виглядає неміцною і занадто сильно зім'ята, вам слід бути обережними з покупкою. Упаковка Apple завжди чиста і яскрава (не жовтить) і дуже щільна. На задній стороні коробки повинні бути спеціальні застібки, що є стандартом упаковки Apple для всіх її продуктів.

Також перевірте, чи немає неправильно написаних слів, помилок, друкарських помилок, пікселізації, подвійних пробілів або логотипу Apple, який виглядає неправильно. Підроблені продукти Apple чомусь часто мають неправильний вигляд логотипа Apple.

Ще одна дуже очевидна ознака — навушники AirPods, які доступні в інших кольорах, окрім білого. Apple продає свої навушники лише білого кольору.

Перевірте кнопки

На підроблених AirPods часто замість виїмки для датчика сили на навушниках є кнопка. Пам'ятайте, що жодна з моделей AirPods не має кнопки на навушниках. Управління – сенсорне.