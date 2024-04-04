Один з цих кроків з усунення несправностей повинен відновити працездатність ваших навушників. 24 Канал підготував актуальні поради

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Перевірте акумулятор AirPods

Цілком можливо, що один з ваших AirPods перестав працювати через те, що розрядився акумулятор. Кожен AirPod має власний заряд акумулятора, і коли він розрядиться, саме цей навушник перестане працювати. Вам потрібно перевірити рівень заряду акумулятора кожного AirPod, щоб з'ясувати, чи проблема саме в цьому.

Покладіть обидва AirPod назад у зарядний чохол і залиште їх заряджатися принаймні на 30 – 60 секунд або до декількох хвилин. Потім відкрийте чохол і потримайте його біля iPhone, щоб побачити спливаюче вікно заряду акумулятора. Або, відкривши кейс, скористайтеся застосунком "Налаштування", щоб переглянути рівень заряду акумулятора AirPods.

Пам'ятайте, що кейс AirPods також має власний акумулятор. Щоб він працював, переконайтеся, що кейс AirPods також повністю заряджений.

Перезапустіть підключений пристрій

Після того, як ви перевірили рівень заряду акумулятора AirPods і переконалися, що вони заряджені, настав час перезавантажити пристрій, з яким ви використовуєте AirPods.

Можливо, з підключеним пристроєм, наприклад, комп'ютером або смартфоном, виникла проблема, яка призвела до відключення одного з навушників. У такому випадку перезавантаження може бути достатньо, щоб виправити несправність.

Перезавантажте iPhone, комп'ютер з Windows, пристрій Android або Mac – незалежно від того, що ви використовуєте з AirPods. Після того, як пристрій увімкнеться і Bluetooth буде увімкнено, перевірте, чи обидва AirPods знову підключаються і працюють належним чином.

Відрегулюйте баланс звуку на своїх пристроях

Більшість ґаджетів дозволяють встановлювати рівень гучності для кожного AirPod окремо. Якщо ви або хтось інший змінив це налаштування і спрямував звук лише на один з AirPods, можливо, саме тому ви не чуєте звук з іншого. Це також може бути причиною того, що один AirPod звучить голосніше, ніж інший, коли вони обидва працюють.

Щоб налаштувати баланс звуку AirPods на iPhone:

перейдіть до "Налаштування", оберіть "Доступність" і прокрутіть вниз, доки не побачите розділ "Баланс", тут ви побачите повзунок зі знаком L зліва і R справа. Відрегулюйте цей повзунок так, щоб маркер був посередині.

Це гарантує, що обидва навушники AirPods відтворюватимуть звук з однаковою гучністю.

Щоб налаштувати баланс звуку AirPods на Android:

відкрийте програму "Налаштування", знайдіть пункт "Доступність", у цьому розділі знайдіть повзунок звукового балансу.

Переконайтеся, що індикатор знаходиться посередині повзунка, щоб лівий і правий AirPods мали однаковий рівень гучності.

На комп'ютері Mac ви теж можете налаштувати баланс звуку AirPods:

відкрийте "Системні налаштування", перейдіть у розділ "Звук", оберіть вкладку "Вихід".

Потім переконайтеся, що ваші навушники AirPods вибрані, і встановіть повзунок Баланс посередині.

Ви можете налаштувати баланс звуку AirPods у Windows 11:

відкрийте "Налаштування" > "Система" > "Звук", далі виберіть AirPods зі списку пристроїв виводу і налаштуйте повзунки Лівий канал і Правий канал так, щоб вони були рівними.

З'єднайте AirPods з іншими пристроями

Не завжди проблеми виникають лише з AirPods. Іноді один з ваших навушників перестає працювати через проблеми зі смартфоном або комп'ютером.

У такому випадку спробуйте використовувати AirPods з іншими пристроями і перевірте, чи чути звук на обох навушниках.

Якщо обидва AirPods чудово працюють на будь-якому іншому пристрої, ви знаєте, що проблема з вашим основним пристроєм, і вам потрібно виправити його.

Видаліть та знову підключіть AirPods до пристрою

Один з найкращих способів вирішити проблеми з Bluetooth-пристроями – це "забути" їх на телефоні або іншому пристрої, а потім повторно створити пару. Це дозволить вашому ґаджету встановити нове з'єднання Bluetooth.

Щоб забути AirPods на iPhone , відкрийте програму "Налаштування" і торкніться Bluetooth. Знайдіть свої AirPods у списку і торкніться піктограми "Інформація" поруч з ними. Потім торкніться "Забути цей пристрій".

, відкрийте програму "Налаштування" і торкніться Bluetooth. Знайдіть свої AirPods у списку і торкніться піктограми "Інформація" поруч з ними. Потім торкніться "Забути цей пристрій". Щоб забути AirPods на Android , відкрийте "Налаштування" > Bluetooth. У розділі спарених пристроїв торкніться значка шестерні поруч із назвою AirPods, а потім виберіть "Від'єднати" або "Забути", залежно від вашого пристрою.

, відкрийте "Налаштування" > Bluetooth. У розділі спарених пристроїв торкніться значка шестерні поруч із назвою AirPods, а потім виберіть "Від'єднати" або "Забути", залежно від вашого пристрою. Щоб забути AirPods на комп'ютері Mac , клацніть піктограму "Центр керування" на панелі меню та виберіть "Bluetooth" > "Налаштування Bluetooth". Відкриється програма "Налаштування системи". Клацніть піктограму "Інформація" поруч з AirPods і виберіть "Забути цей пристрій".

, клацніть піктограму "Центр керування" на панелі меню та виберіть "Bluetooth" > "Налаштування Bluetooth". Відкриється програма "Налаштування системи". Клацніть піктограму "Інформація" поруч з AirPods і виберіть "Забути цей пристрій". Щоб забути AirPods у Windows, натисніть Пуск > Налаштування > Bluetooth і пристрої. Потім натисніть Пристрої та знайдіть у списку свої AirPods. Натисніть три крапки поруч з їхньою назвою і виберіть "Видалити пристрій".

Після від'єднання вам потрібно буде повторно з'єднати AirPods з вашим пристроєм. Після цього перевірте, чи працюють обидва AirPods.

Скиньте AirPods до заводських налаштувань

Якщо ваші AirPods все ще не працюють після від'єднання та повторного створення пари, спробуйте скинути їх до заводських налаштувань. Після від'єднання покладіть AirPods у зарядний чохол, але не закривайте кришку.

Натисніть і утримуйте кнопку налаштування на задній панелі зарядного кейса AirPods протягом 15 секунд, доки індикатор спереду не почне блимати жовто-білим кольором. Потім відпустіть кнопку і, відкривши кришку, піднесіть кейс AirPods до iPhone.

iPhone запропонує вам налаштувати їх. Якщо ви використовуєте інший пристрій, виконайте стандартні кроки налаштування Bluetooth.

Скиньте мережеві налаштування телефону

Мережеві налаштування вашого телефону визначають, як він підключається до різних інших пристроїв. Варто повернутися до налаштувань за замовчуванням, щоб перевірити, чи це виправить проблему з AirPod, який не працює.

Після скидання налаштувань ви можете вручну переналаштувати їх на своїх пристроях. Після скидання мережевих налаштувань вам також потрібно буде повторно підключитися до мереж Wi-Fi вручну.

Щоб скинути мережеві налаштування на iPhone , перейдіть до "Налаштування" > "Загальні" > "Перенести або скинути iPhone" > "Скинути" і виберіть "Скинути мережеві налаштування".

, перейдіть до "Налаштування" > "Загальні" > "Перенести або скинути iPhone" > "Скинути" і виберіть "Скинути мережеві налаштування". Щоб скинути мережеві налаштування на пристрої Android, відкрийте "Налаштування" > "Система" і торкніться "Скидання параметрів". Потім торкніться Скинути Wi-Fi, мобільний зв'язок та Bluetooth і підтвердіть свій вибір, торкнувшись Скинути налаштування.

Зверніть увагу, що конкретні кроки можуть дещо відрізнятися залежно від вашого пристрою Android.

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Якщо ви чуєте звук лише з одного з ваших AirPod'ів, скористайтеся описаними вище методами і перевірте, чи вдасться відновити нормальну роботу несправного AirPod'а. Якщо проблема пов'язана з неправильно налаштованими параметрами або програмною помилкою, у більшості випадків ви зможете її виправити.

Якщо ваш лівий або правий AirPod все ще не працює навіть після виконання вищезазначених кроків, можливо, проблема пов'язана з апаратним забезпеченням навушників. Найкращий варіант – звернутися до служби підтримки Apple за додатковою допомогою або у сервісний центр для ремонту.