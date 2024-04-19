Повнорозмірні навушники відтворюють кращі баси, ніж ті, що вставляються у вухо

Баси залежать від характеристик динаміка, які включають у себе як розмір, так і якість динаміка. Споживачі, як правило, ігнорують останнє і зосереджуються лише на розмірі. Оскільки розмір динаміка подається єдиним фактором, що визначає, наскільки якісними будуть баси, користувачі вважають, що повнорозмірні накладні навушники відтворюють баси краще, ніж вкладиші або вакуумні моделі.

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Логічно думати, що 30-50-міліметрові динаміки в повнорозмірних навушниках краще відтворюють баси, ніж 8-15-міліметрові динаміки в маленьких навушниках-вкладках. Це пояснює, чому виробники навушників завжди прагнуть підкреслити величезні динаміки в своїх маркетингових матеріалах, тим самим частково теж підтримуючи цей міф.

Ідея цього міфу полягає в тому, що більші динаміки нібито проганяють більше повітря і забезпечують більшу компресію, необхідну для хороших басів. З іншого боку, маленькі вушні вкладки мають перевагу в тому, що вони щільно прилягають до вушної раковини, що дозволяє краще стискати повітря. Проте, немає однозначного переможця в питанні басів, кажуть експерти.

У будь-якому випадку, вам не слід захоплюватися надмірною кількістю басів, оскільки це заважає збалансованому звуковому профілю.



Два типи навушників / Колаж 24 Каналу

Шумозаглушення краще, ніж шумоізоляція

Правда в тому, що це абсолютно різні технології, які працюють по-різному.

Шумозаглушення здійснюється за допомогою набору мікрофонів на зовнішній стороні чашок навушників. Мікрофони вловлюють навколишній шум і використовують алгоритми для створення відповіді на цей шум. Коли на музичний сигнал надсилається відповідь такої ж сили, навколишній шум ніби "скасовується" зворотним рівнозначним шумом (відповіддю).

Шумоізоляція не передбачає жодних електронних процесів. Це робиться просто за рахунок того, що матеріал ваших навушників (піна з ефектом пам'яті, шкіра або сам корпус) фізично блокує навколишній шум. У цьому процесі немає нічого такого, що робить його гіршим за шумозаглушення. До того ж шумоізоляція працює для всіх типів частот, на відміну від шумозаглушення, яке краще підходить для низькочастотних звуків.

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Позолочені штекери навушників мають перевагу

Навколо позолочених роз'ємів виникло чимало галасу. Поширена думка, що вони покращують звучання навушників.

Золотий колір нічого не робить для штекера ваших навушників. Кількість золота вкрай незначна і не має ніякого впливу на звучання музики. Експерти стверджують, що єдина причина, в якій воно може бути корисним — це запобігання появі іржі. Але навіть у цьому випадку щоденне використання з часом призведе до стирання покриття.



Позолочені штекери / Фото Vention

Повнорозмірні навушники безпечніші для ваших вух, ніж навушники-вкладки

Міф полягає в тому, що оскільки навушники-вкладиші вставляються у вушний канал, а повнорозмірні залишаються зовні, то останні безпечніші для вух, ніж перші. Це неправда. Будь-які з них можуть бути шкідливими і в кінцевому підсумку все залежить від того, як ви їх використовуєте.

ЛОР-спеціалісти стверджують, що тривале прослуховування на високій гучності може негативно вплинути на ваші вуха, незалежно від того, який пристрій ви використовуєте.

Хороший ANC приглушить всі навколишні шуми

Активне шумозаглушення ідеально підходить для безперервного статичного шуму частотою до 1000 герців. Воно допоможе приглушити гуркіт літака або двигуна в метро.

Раптові, високочастотні звуки або звуки, що швидко змінюються, все одно пройдуть крізь фільтр. Якщо ви чуєте телефонний дзвінок поруч з вами, це не означає, що ANC ваших навушників не ефективна.