Компанія Lumafield, яка опублікувала порівняльні знімки, раніше провела схожий експеримент з новим кабелем USB-C від Apple, показавши рівень його складності, порівняно з аналогами від інших компаній.

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Неповторний оригінал vs Жалюгідні пародії

Для експерименту взяли справжні AirPods Pro та дві пари підробок. На головному зображенні вище оригінал знаходиться ліворуч, а фейкові екземпляри – посередині та праворуч.

Ось 3 основні відмінності, які виявили рентгенівські промені:

Батареї.

Схемотехніка.

Якість збірки.

У справжніх AirPods у кожному навушнику встановлені ретельно спроєктовані кнопкові акумулятори, розроблені таким чином, щоб щільно прилягати до компактного корпусу та забезпечувати оптимальну потужність при ефективному використанні. На противагу цьому, обидва зразки підроблених AirPods містять літій-іонні акумулятори, які не тільки менш складні за своєю конструкцією, але й потенційно менш безпечні. Прямокутні мішечки втиснуті в круглі простори, а не підігнані за розміром,

– каже Джон Брунер з Lumafield.

Рентгенівські промені показують, що справжні AirPods – це "диво мініатюризації та точної інженерії". Це стало можливим завдяки "поєднанню жорстких і гнучких друкованих плат для щільного розміщення компонентів та ефективного використання кожного міліметра простору".

З іншого боку, підроблені AirPods мають набагато простішу електроніку, зібрану з готових компонентів. Це залишає менше місця для функціональності, підробки мають менше мікрофонів і менше схем управління, що погіршує якість звуку.

Одна з підробок взагалі не пропонує бездротової зарядки (на сканах не видно котушок).

Інша має котушки для бездротової зарядки, але не має магнітів, які закріплюють справжній корпус AirPods до зарядного пристрою Apple Watch.

Підроблені AirPods навіть вдаються до використання внутрішніх обважнювачів, які не виконують жодної іншої функції, окрім як імітувати вагу справжнього продукту — тактика обману, щоб зробити їх важчими, щоб компенсувати гірші матеріали та меншу функціональність.

Ці підробки можуть повторювати візуальні ознаки оригіналу, але використання неякісних матеріалів не лише впливає на тактильні відчуття, але й ставить під загрозу структурну цілісність і загальний термін служби виробу.

Джон Брунер також зняв відео з Адамом Севіджем, відомим завдяки проєкту "Руйнівники міфів", де показав усі подробиці дослідження.