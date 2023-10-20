Знімки опублікувала компанія Lumafield, яка виготовляє томографи. Фотографії зроблені з використанням професійного рентген-сканера Neptune industrial X-ray CT.

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Чому так дорого

Кабель Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro – це універсальний роз'єм, що задовольняє широкий спектр потреб у передачі даних і зарядці. Він підтримує передачу даних через інтерфейси Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 і USB 4 зі швидкістю до 40 гігабітів за секунду. Він також має відеовихід DisplayPort (HBR3) і може заряджати пристрої потужністю до 100 ватів, що з легкістю перевищує більшість вимог до передачі даних та живлення.

Цей кабель продається в США за 129 доларів, і судячи з конструкції, така висока ціна цілком обґрунтована.

Корпус, де розміщений роз'єм, виконаний із пластику, але всередині екранований сталлю (скріплений з корпусом конектора), щоб уникнути наведень на електронні компоненти.

24 контакти, що паралельно йдуть від роз'єму Type-C, припаяні до 10-шарової логічної плати, всі вони задіяні в роботі кабелю.

Присутній також цілісний компенсатор натягу, обтиснутий з восьми різних напрямків, який захищає всю нижню частину вузла.



Рентгенівський знімок кабеля Apple / Фото Lumafield

Кабель містить три види дротів, кожен зі своїм призначенням. Наприклад, екрановані жили відповідають за високошвидкісну передачу даних, а неекрановані — за живлення й обмін даними за низькошвидкісним стандартом USB 2.0. На виході з корпусу дроти обтиснуті в декількох напрямках, а логічна плата захищена від стрибка напруги за допомогою запобіжника.



Екрановані та неекрановані дроти всередині шнура Thunderbolt / Фото Lumafield

Це далеко не єдина перевага цього кабелю. Компанія відзначила також різноманітні запобіжники та інші дрібні деталі, які роблять Thunderbolt "максимально ефективним майже в кожній точці". Співробітники Lumafield були вражені побаченим і назвали цей кабель приголомшливим зразком точної інженерії.



Корпус з нержавіючої сталі та компенсатор натягу на голівці роз'єму Thunderbolt / Фото Lumafield

Автори порівняли кабель від Apple з дешевими аналогами: