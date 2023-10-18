Що відомо про новий Apple Pencil

Стилус, майже не відрізняється дизайном від попередніх поколінь, хоча й має свої особливості. Це, як і раніше, біла ручка, яка кріпиться магнітом до бічного краю iPad. Але якщо за попередню версію просили 129 доларів, то ця обійдеться лише в 79.

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Однак менша ціна означає, що третє покоління Pencil не отримає деяких більш просунутих функцій, як у аксесуарах першого та другого покоління.

Пристрій не підтримує чутливість до сили натискання, бездротове сполучення та заряджання, а також функцію подвійного дотику , яка дозволяє перемикатися між інструментами.

, яка дозволяє перемикатися між інструментами. Однак він все ще працює з наведенням на iPad Pro з процесором M2.

Перша модель Apple Pencil використовувала роз'єм Lightning, який стирчав з нього і підключався до порту iPad для зарядки. Модель другого покоління вже заряджалася бездротовим способом, але при цьому не була сумісна з iPad 10-го покоління, випущеним Apple минулого року, залишаючи власників цього планшета з не дуже великими можливостями, якщо вони хотіли б використовувати модний стилус Apple. Але тепер компанія виправляється.

Apple Pencil USB-C сумісний з низкою iPad, включаючи:

12,9-дюймовий iPad Pro з третього по шосте покоління.

11-дюймовий iPad Pro з першого до четвертого покоління.

iPad Air четвертого і п'ятого поколінь.

iPad 10-го покоління.

iPad Mini шостого покоління.

Найпримітнішим оновлення, звісно ж, є впровадження USB-C, як і в цьогорічні iPhone та навушники компанії. Для того, щоб отримати до нього доступ, необхідно підняти ковпачок у верхній частині стилуса.



Apple Pencil з USB-C / Фото Apple

Apple Pencil з USB-C стане доступним на початку листопада. Чи припинить компанія продавати друге покоління, невідомо.