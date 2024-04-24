Що відомо про особливу камеру

Компанія описує свій новий продукт, як "пильного охоронця, який не спить, не моргає і не пропускає жодного удару". На сайті зазначено, що автономна камера має три рівні складності – базовий комплект Eve, Eve+ та Eve Pro, які поступово дозволяють користувачам вмикати та вимикати камеру, виявляти тварин, а найпотужніша з них — розпізнавати обличчя своїх та чужих.

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У дуже дивному промо-ролику, озвученому жіночим голосом від імені самої камери, OZ-IT розповідає, що її камера "оснащена інтегрованою пейнтбольною пусковою установкою", що, звісно, є замінним терміном для "пейнтбольної рушниці".

Вас ідентифіковано як неавторизований персонал. У вас є п'ять секунд, щоб покинути територію,

– кричить камера потенційному грабіжнику на відео.

Окрім моніторингу в реальному часі, моментальних сповіщень та можливості налаштування фраз, які говоритиме камера, вона також може стріляти сльозогінним газом, якщо зловмисники не підуть геть після першого попередження.



PaintCam Eve / Фото OZ-IT



PaintCam Eve / Фото OZ-IT

Якщо невідома особа з'являється поруч із кимось відомим, камера також виконає ваші вказівки. Наприклад, якщо до ваших дітей прийдуть друзі, пристрій буде їх ігнорувати.

Це безпека на ваших умовах, навіть якщо ваші діти не завжди їх дотримуються,

– пишуть розробники на сайті.

Наразі невідомо, коли Eve/EVA вийде у світ і скільки вона коштуватиме, хоча, як дражнить сайт, OZ-IT розпочне кампанію на Kickstarter для збору коштів на її створення. Майбутні покупці можуть зареєструватися для отримання знижки в 40 відсотків.