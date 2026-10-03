Как короткие видео разрушают наш мозг, а скроллинг вызывает еще большую скуку

Наше внимание перед экранами сократилось с двух с половиной минут до ничтожных 40 секунд. Ученые предупреждают о распространении феномена "brain rot", из-за которого бесконечный просмотр коротких видео ухудшает память, снижает концентрацию и буквально лишает нас способности воспринимать длинные тексты.

Почему мы больше не можем удерживать внимание

Еще в 2004 году люди могли удерживать внимание на экранном контенте в течение 2,5 минут. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные профессором информатики Калифорнийского университета в Ирвине Глорией Марк в своей книге о восстановлении способности к концентрации. Сегодня же этот показатель едва превышает 40 секунд, пишет 24 Канал.

Смартфон стал неотъемлемой частью жизни человека: мы берем его с собой даже в ванную комнату. По данным международной кампании "Февраль без мобильника", в среднем люди по всему миру проверяют свои гаджеты около 221 раза в день. Последствия не заставили себя ждать: забывчивость, потеря концентрации и очень низкий порог скуки. Все это описывает термин brain rot, или "умственный упадок" – ухудшение когнитивных способностей из-за чрезмерного потребления быстрого и некачественного цифрового контента.

Как короткие видео меняют работу нашего мозга

Проблема обострилась с появлением коротких видеороликов, которые в 2014 году популяризировала платформа Musical.ly, после чего этот формат подхватили TikTok, Instagram и YouTube. Быстрая смена кадров заставляет мозг обрабатывать огромное количество стимулов за несколько минут: движение, музыку, танцы и постоянно сменяющиеся кадры. Это вызывает сильнейшую зависимость, поскольку контент потребляется мгновенно.

Масштабный анализ, опубликованный в сентябре 2025 года и основанный на данных 98 299 участников из 71 исследования, показал, что частый просмотр коротких видео связан с ухудшением когнитивных функций, ослаблением внимания, повышенным уровнем стресса и ухудшением психического здоровья. Другое исследование, опубликованное в январе 2026 года, подтверждает, что больше всего от такого потребления страдает самоконтроль, а также память и процесс принятия решений. Наиболее уязвимыми оказались люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, склонностью к скуке или подавленным настроением.

Почему бесконечный скроллинг делает нас более грустными

Подростки в возрасте 15–16 лет проводят в социальных сетях в среднем 77 минут ежедневно – это на 15 минут больше, чем в среднем по миру, и на 15 процентов превышает данные за 2025 год. Недавний отчет PISA показал падение навыков чтения среди испанских школьников на 23 пункта, ведь молодым людям трудно сосредоточиться на длинных текстах.

В то же время человечество утратило способность просто скучать в очереди или в лифте. Хотя с эволюционной точки зрения скука дает сигнал сменить вид деятельности, попытка заглушить ее смартфоном только ухудшает ситуацию. Исследование Американской психологической ассоциации 2024 года, в ходе которого изучили поведение 1 200 человек в 7 экспериментах, доказало: непрерывный скроллинг вызывает более высокий уровень скуки и доставляет меньше удовольствия, чем просмотр одного 10-минутного видео. Таким образом, автоматическая прокрутка ленты лишает нас радости и изнуряет мозг.