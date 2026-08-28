Отчет разоблачает российский университет, который готовит хакеров для самых отвратительных группировок ГРУ

Масштабная утечка секретных документов пролила свет на скрытую деятельность одного из самых известных российских учебных заведений. Оказалось, что под видом обычного обучения там годами функционировал конвейер по подготовке элитных киберпреступников.

Стать хакером

По данным Cyberpress, международный консорциум журналистов-расследователей получил доступ к внутренним файлам Московского государственного технического университета имени Баумана. К расследованию присоединились The Insider, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Delfi и VSquare. Они выяснили, что так называемая "Кафедра № 4" работала как долгосрочная база подготовки кадров для российской военной разведки.

За шесть учебных лет эта структура выпустила около 250 специалистов и резервистов. Кураторы распределяли студентов по трем основным направлениям: специальная разведывательная служба, информационно-техническое воздействие и защита, а также защита информационных технологий.

Почему именно обучают будущих кибершпионов

Наибольшей популярностью пользовалась специальность под кодом ВУС 141600. В 2024 году на этом направлении обучалось около 120 человек – почти половина от общего числа студентов кафедры. Программа выходила далеко за пределы традиционной кибербезопасности.

Будущие офицеры изучали взлом паролей, эксплуатацию серверов, разработку вредоносного программного обеспечения, криптографию и стеганографию. Преподаватели не разделяли навыки атаки и защиты на отдельные дисциплины. Студенты одновременно учились понимать поведение хакеров, маскировать собственные системы, обманывать противника и проводить дезинформационные кампании.

Информационно-техническое оружие – это инструменты и методы, предназначенные для изменения, уничтожения, копирования, блокировки или манипулирования информацией,

– такие слова звучали на одной из лекций, посвященной методам атак на высокотехнологичную инфраструктуру.

Какую связь с хакерскими группировками обнаружили журналисты

Программа предусматривала не только теорию, но и практику в воинских частях. Студенты участвовали в симуляциях, где одна группа проводила атаку, а другая – защищалась. Они анализировали фишинговые операции, инструменты удаленного доступа и инфраструктуру управления вредоносным кодом.

Журналисты обнаружили, что выпускники "Бауманки" регулярно пополняли ряды воинской части 26165, известной в мире как хакерская группировка APT28 или Fancy Bear . Эта группа специализируется на кибершпионаже.

. Эта группа специализируется на кибершпионаже. Другие выпускники попадали в воинскую часть 74455, известную как Sandworm. Последние отвечают за разрушительные кибератаки на критическую инфраструктуру и считаются одними из самых опасных российских хакерских групп.

Руководили этим процессом высокопоставленные сотрудники ГРУ. В документах фигурирует Виктор Нетикшо – бывший командир части 26165. Он лично наблюдал за студентами и оценивал их успехи в ходе обучения.

Таким образом, российское правительство создало бесперебойный конвейер для пополнения своих кибервойск молодыми и подготовленными кадрами.