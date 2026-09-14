Revolut попался на уловку мошенников и сам раскрыл данные своих клиентов, в том числе паспорта и селфи

Финтех-гигант Revolut сообщил об утечке персональных и финансовых данных части пользователей. Злоумышленники подделали запрос от государственных органов и заставили сотрудников компании самостоятельно передать конфиденциальные документы.

Как мошенники обманули службу поддержки Revolut

Как сообщает издание Cyberpress, инцидент произошел в результате социальной инженерии, а не из-за взлома основной инфраструктуры, мобильного приложения или учетных записей. Злоумышленники использовали электронную почту на домене государственного органа, выдав ее за официальный запрос от государственных структур.

Поскольку учетные данные домена прошли автоматическую проверку подлинности, сотрудники Revolut восприняли письмо как подлинное и отправили ответ. В руки хакеров попали имена, даты рождения, профессии, почтовые адреса, номера телефонов и адреса электронной почты ограниченного числа пользователей.

Помимо базовой контактной информации, злоумышленники получили копии паспортов и водительских удостоверений, верификационные селфи, выписки со счетов, номера IBAN, данные о состоянии счетов, датах их открытия, реквизитах криптокошельков, а также полную историю снятия средств и транзакций. В Revolut подчеркнули, что биометрические данные лица не пострадали, а все средства пользователей остаются в полной безопасности.

Почему это грозит владельцам криптовалют

Похищенные данные позволяют преступникам создавать убедительные фишинговые схемы. Известный ончейн-исследователь ZachXBT подчеркнул, что хакеры целенаправленно охотились на состоятельных пользователей. Отчет показывает, что подробные выписки раскрывают информацию об операциях с Bitcoin, размере состояния, взаимодействии с биржами и активности кошельков.

Эту информацию могут использовать для подделки звонков от имени службы поддержки Revolut, налоговых органов или криптобирж. Это создает угрозу SIM-свопинга, взлома аккаунтов через процедуру восстановления доступа и вымогательства денег.

Revolut уже заблокировал угрозу, уведомил соответствующие регулирующие органы и связался со всеми пострадавшими клиентами.

Что известно о Revolut

Revolut – это международная финтех-компания, основанная в 2015 году в Великобритании. Сервис работает как цифровая финансовая платформа, через которую пользователи могут открывать счета, хранить и переводить деньги, оплачивать покупки банковскими картами, обменивать валюту, копить средства и пользоваться инвестиционными и другими финансовыми услугами.

В 2026 году компания работает на десятках рынков в качестве лицензированного банка и обслуживает 68,3 миллиона розничных клиентов по всему миру. По итогам 2025 года Revolut получила 6 миллиардов долларов выручки и 2,3 миллиарда долларов прибыли до налогообложения.

Основателями Revolut стали украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский. До создания компании Яценко имел опыт разработки финансового программного обеспечения и работал в UBS и Deutsche Bank, а Сторонский работал трейдером деривативов в Credit Suisse и Lehman Brothers.

Для украинцев Revolut стал особенно заметным после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Компания запустила специальные платежные услуги для украинских беженцев в Европейской экономической зоне, упростив открытие счетов и позволив пользователям получать доступ к средствам с украинских банковских счетов.

К концу 2024 года через Revolut в Украину из-за границы было переведено более 1 миллиарда евро, а в приложении появился украинский язык. В то же время непосредственная работа сервиса в Украине оставалась ограниченной: по состоянию на сентябрь 2026 года Revolut временно приостановил открытие новых счетов для резидентов Украины, а желающие могут оставить заявку в списке ожидания. Компания объясняет доступность отдельных функций регуляторными требованиями и условиями конкретного рынка.