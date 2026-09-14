Як шахраї ошукали службу підтримки Revolut

Як повідомляє видання Cyberpress, інцидент стався через соціальну інженерію, а не через злам основної інфраструктури, мобільного додатка чи облікових записів. Зловмисники використали електронну пошту на домені урядового органу, видавши її за офіційний запит від державних структур.

Оскільки облікові дані домену пройшли автоматичну перевірку автентичності, працівники Revolut сприйняли лист як справжній і надіслали відповідь. До рук хакерів потрапили імена, дати народження, професії, поштові адреси, номери телефонів та email-адреси обмеженої кількості користувачів.

Окрім базової контактної інформації, зловмисники отримали копії паспортів і посвідчень водія, верифікаційні селфі, виписки з рахунків, номери IBAN, дані про статус рахунків, дати їх відкриття, реквізити криптогаманців, а також повну історію зняття коштів і транзакцій. У Revolut наголосили, що біометричні дані обличчя не постраждали, а всі кошти користувачів залишаються в повній безпеці.

Чим це загрожує власникам криптовалют

Викрадені дані дають злочинцям змогу створювати переконливі фішингові схеми. Відомий ончейн-дослідник ZachXBT підкреслив, що хакери цілеспрямовано полювали на заможних користувачів. Звіт показує, що детальні виписки розкривають інформацію про операції з Bitcoin, розмір статків, взаємодію з біржами та активність гаманців.

Використовувати цю інформацію можуть для підробки дзвінків від імені служби підтримки Revolut, податківців або криптобірж. Це створює загрозу SIM-свапінгу, зламу акаунтів через процедуру відновлення доступу та вимагання грошей.

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Revolut уже заблокував загрозу, сповістив відповідні регуляторні органи та зв'язався зі всіма постраждалими клієнтами.

Що відомо про Revolut

Revolut – це міжнародна фінтех-компанія, заснована у 2015 році у Великій Британії. Сервіс працює як цифрова фінансова платформа, через яку користувачі можуть відкривати рахунки, зберігати та переказувати гроші, оплачувати покупки банківськими картками, обмінювати валюти, заощаджувати та користуватися інвестиційними й іншими фінансовими послугами.

У 2026 році компанія працює на десятках ринків як ліцензований банк і обслуговує 68,3 мільйона роздрібних клієнтів у світі. За підсумками 2025 року Revolut отримала 6 мільярдів доларів доходу та 2,3 мільярда доларів прибутку до оподаткування.

Засновниками Revolut стали українець Влад Яценко і росіянин Микола Сторонський. Яценко до створення компанії мав досвід розробки фінансового програмного забезпечення та працював у UBS і Deutsche Bank, а Сторонський працював трейдером деривативів у Credit Suisse та Lehman Brothers.

Для українців Revolut став особливо помітним після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Компанія запустила спеціальні платіжні послуги для українських біженців у Європейській економічній зоні, спростивши відкриття рахунків і дозволивши користувачам отримувати доступ до коштів з українських банківських рахунків.

До кінця 2024 року через Revolut в Україну з-за кордону було переказано понад 1 мільярд євро, а українська мова з'явилася в застосунку. Водночас безпосередня робота сервісу в Україні залишалася обмеженою: станом на вересень 2026 року Revolut тимчасово призупинив відкриття нових рахунків для резидентів України, а охочі можуть залишити заявку у списку очікування. Компанія пояснює доступність окремих функцій регуляторними вимогами та умовами конкретного ринку.