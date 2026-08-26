Отложенные задания в ChatGPT теперь доступны пользователям без подписки

Компания OpenAI расширила возможности базовой версии своего чат-бота. Отныне инструмент для планирования задач, который ранее был доступен только подписчикам платных тарифных планов, стал доступен всем пользователям. Также разработчики добавили новые триггеры для интеграции с популярными рабочими сервисами.

Теперь планировать может каждый

Еще в июне компания OpenAI добавила на боковую панель ChatGPT отдельный раздел для настройки расписания выполнения запросов. Тогда разработчики также улучшили работу чат-бота с отложенными задачами и упростили их редактирование и отслеживание. Как сообщает Engadget, изначально этот инструмент был доступен только для пользователей тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise, а теперь его открыли и для владельцев бесплатных аккаунтов.

Одновременно OpenAI предоставила возможность делиться запланированными задачами с другими пользователями. Если кто-то придумает удачный способ использования этой функции, другие смогут применить его в своей работе.

Как использовать новую функцию

OpenAI предлагает несколько сценариев для запланированных задач. Например, пользователи могут настроить туристические уведомления, связанные с предстоящей поездкой. Также чат-боту можно поручить уведомлять о выходе новых фильмов и телешоу, только что они появляются на любимых стриминговых сервисах. Кроме того, вы можете настроить сводку самых важных новостей предыдущего дня, пока вы спали.

Кроме того, инструмент подходит и для повседневной рутины. Его можно настроить так, чтобы ChatGPT каждое утро собирал и кратко рассказывал вам обо всех планах из календаря, делал напоминания и т. д.

Какие новые возможности появились для платных пользователей?

Наряду с расширением базового функционала разработчики подготовили обновления и для премиум-пользователей. Владельцы платных аккаунтов теперь могут настраивать ChatGPT так, чтобы он запускал определенный запрос в ответ на события в других сервисах.

Эта функция работает как триггер и реагирует на изменения в Gmail, Slack и GitHub. Например, если вам приходит определенное письмо на почту, система может тем или иным образом его обработать, не дожидаясь ваших указаний.

Нововведение уже начали внедрять для пользователей тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise.