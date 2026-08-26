Планувати тепер може кожен

Ще в червні компанія OpenAI додала на бічну панель ChatGPT окремий розділ для налаштування розкладу виконання запитів. Тоді розробники також покращили роботу чат-бота з відкладеними завданнями та спростили їхнє редагування і відстеження. Як повідомляє Engadget, спочатку цей інструмент був доступний лише для користувачів тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise, а тепер його відкрили й для власників безплатних акаунтів.

Одночасно OpenAI дала змогу ділитися запланованими завданнями з іншими користувачами. Якщо хтось придумає вдалий спосіб використання цієї функції, інші зможуть застосувати його у власній роботі.

Як використовувати нову функцію

OpenAI пропонує кілька сценаріїв для запланованих завдань. Наприклад, користувачі можуть налаштувати туристичні сповіщення, пов’язані з майбутньою поїздкою. Також чат-боту можна доручити повідомляти про вихід нових фільмів і телешоу, щойно вони з’являються на улюблених стримінгових сервісах. Також ви можете налаштувати зведення про найважливіші новини попереднього дня, поки ви спали.

Крім того, інструмент підходить і для щоденної рутини. Його можна налаштувати так, щоб ChatGPT щоранку збирав і коротко розповідав вам про всі плани з календаря, робив нагадування та інше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які нові можливості з’явилися для платних користувачів?

Поряд із розширенням базового функціоналу розробники підготували оновлення й для преміум-користувачів. Власники платних акаунтів тепер можуть налаштовувати ChatGPT так, щоб він запускав певний запит у відповідь на події в інших сервісах.

Ця функція працює як тригер і реагує на зміни в Gmail, Slack і GitHub. Наприклад, якщо вам приходить певний лист на пошту, система може тим чи іншим чином його обробити, не чекаючи ваших вказівок.

Нововведення вже почали розгортати для користувачів тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise.