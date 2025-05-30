Ученые нашли отпечаток пальца, оставленный неандертальцем 43 000 лет назад

В скальном убежище Сан-Ласаро в испанской Сеговии исследователи нашли след, который может быть древнейшим в мире отпечатком человеческого пальца. Оставил его, по словам ученых, неандерталец 43 000 лет назад. Изображение было создано красной охрой на камне, что, вероятно, символизирует человеческое лицо.

Самый старый отпечаток пальца в мире

Это открытие бросает вызов традиционному представлению о неандертальцах как о существах, лишенных способности к символическому или абстрактному искусству. По мнению авторов исследования, красная точка была нанесена намеренно, что свидетельствует о целенаправленном художественном высказывании, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Камень, который исследователи прозвали "мистер Картошка", имеет длину около 15 сантиметров и был, вероятно, принесен в убежище из близлежащей реки. На одном из его концов есть углубления, похожие на глаза, а красное пятно ниже, по мнению ученых, выполняет роль носа. Весь вид камня в сочетании с этой точкой напоминает человеческое лицо.



В этом камне ученым видится лицо / Фото David Álvarez-Alonso

Специалисты отмечают, что пятно имеет четкую форму, а судебно-медицинский анализ показал: его оставил отпечаток пальца взрослого неандертальца мужского пола. Национальный исследовательский совет Испании отмечает, что это первое в мире подтвержденное свидетельство использования неандертальцами охры для создания символического образа.



Исследователи говорят, что красное пятно намеренно разместили как нос, чтобы подчеркнуть сходство камня с человеческим лицом. Желтые точки – это места, где брали научные образцы / Фото David Álvarez-Alonso

Несмотря на увлекательность открытия, среди ученых нет единодушия. Часть экспертов сомневается, что эта точка имеет символическое значение. Например, антрополог Брюс Харди считает, что охра была нанесена сознательно, однако говорит, что не видит в изображении лица. По его мнению, символизм зависит от интерпретации.

Археолог Ребекка Врагг Сайкс высказала предположение, что "нос" может быть воспринят иначе – как пуп на человеческой фигуре, если изображение перевернуть. Это указывает на сложность однозначной интерпретации первобытного искусства.



Если камень перевернуть, можно увидеть человеческую фигуру / Фото David Álvarez-Alonso

Пол Петтитт из Даремского университета признает, что использование пигмента неандертальцами доказано, но его символическое значение – под вопросом. Другой исследователь, психолог Дерек Ходжсон, отмечает, что камень приобретает сходство с лицом только после нанесения точки, а до этого не имел никакого практического назначения.