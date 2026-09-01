Посреди канадского озера появился таинственный зеленый остров, которого раньше там не было

В канадском водохранилище Уиллистон внезапно появился загадочный зеленый остров, который дрейфует по воде вместе с живыми деревьями. Это уникальное явление озадачило местную энергетическую компанию и заставило ученых искать подтверждение странного феномена с помощью космических спутников.

Зеленая аномалия посреди гигантского водохранилища

Необычный плавучий объект, покрытый густыми зелеными деревьями и другими растениями, заметили на поверхности огромного озера. Местный житель и владелец лодки Рокки Эйвери первым запечатлел это странное зрелище на видео и опубликовал кадры в социальных сетях. По своей структуре этот объект напоминает природный плот, где живая растительность укоренилась на куче плавающих бревен и прибрежного мусора, пишет ScienceAlert.

Поскольку сегодня интернет переполнен фейковыми видео, созданными искусственным интеллектом, представители компании BC Hydro сначала отнеслись к этой новости с большим недоверием. Осложняло поиски и то, что свидетелей оказалось очень мало, поэтому объект долгое время не могли найти.

Для проверки информации специалисты обратились к открытым спутниковым данным европейского аппарата Sentinel-2. Снимки от двадцать первого июля подтвердили, что небольшое зеленое пятно действительно медленно двигалось по воде.

В тот день плавучий лес зафиксировали в 100 километрах к западу от плотины Беннетта. Впоследствии объект исчез из поля зрения, но в конце августа Рокки Эйвери снова обнаружил его в устье реки Оспика.



Спутниковые снимки до и после / Изображения BC Hydro/ESA

Почему леса начинают плавать

Причиной появления этого явления стало то, что впервые за четырнадцать лет искусственное водохранилище наполнилось до максимальной отметки. Из-за большого притока воды энергетикам пришлось открыть шлюзы плотины в начале лета. Рекордный подъем уровня воды просто поднял с берегов и из тихих заливов древесные завалы, которые накапливались там годами, вместе со слоем почвы и молодыми деревьями. Фактически мы имеем дело с куском суши, который смыло в воду.

Водохранилище Уиллистон является седьмым по величине в мире, поэтому такие объекты могут дрейфовать здесь годами. Эксперты отмечают, что ранее водохранилище не наполнялось полностью в течение четырнадцати лет. Ситуация изменилась этим летом, когда вода поднялась до критических отметок и высвободила старые накопления.

Когда водохранилища полны, повышенный уровень воды может поднять материал, который мог застрять вдоль береговой линии в защищенной бухте, а затем позволить ему свободно плавать,

– добавил представитель компании BC Hydro Боб Гаммер.

Хотя этот удивительный плавучий лес пока не мешает работе гидроэлектростанции, он представляет определенную опасность для местных жителей. Рыбакам и водителям моторных лодок посоветовали быть очень внимательными, чтобы избежать опасного столкновения с блуждающим островом посреди гигантского водохранилища.