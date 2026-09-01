Зелена аномалія посеред гігантського водосховища

Незвичайний плавучий об'єкт, вкритий густими зеленими деревами та іншими рослинами, помітили на поверхні величезного озера. Місцевий житель і власник човна Роккі Ейвері першим зафіксував це дивне видовище на відео та оприлюднив кадри в соціальних мережах. За своєю структурою цей об'єкт нагадує природний пліт, де жива рослинність укорінилася на купі плавучих колод і берегового сміття, пише ScienceAlert.

Оскільки інтернет сьогодні переповнюють фейкові відео від штучного інтелекту, представники компанії BC Hydro спочатку поставилися до новин із великою підозрою. Ускладнювало пошуки й те, що свідків виявилося дуже мало, тому об'єкт тривалий час не могли знайти.

Для перевірки інформації фахівці звернулися до відкритих супутникових даних європейського апарата Sentinel-2. Знімки від двадцяти першого липня підтвердили, що невелика зелена пляма дійсно повільно рухалася водою.

Того дня плавучий ліс зафіксували за 100 кілометрів на захід від греблі Беннетта. Згодом об'єкт зник із поля зору, але наприкінці серпня Роккі Ейвері знову виявив його у гирлі річки Оспіка.

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Супутникові знімки до та після / Зображення BC Hydro/ESA

Чому ліси починають плавати

Причиною появи цього феномену стало те, що вперше за чотирнадцять років штучне водосховище наповнилося до своєї максимальної позначки. Через великий приплив води енергетикам довелося відкрити шлюзи греблі на початку літа. Рекордний підйом рівня води просто підняв із берегів і тихих заток деревні завали, які накопичувалися там роками, разом із шаром ґрунту та молодими деревами. Фактично ми маємо справу зі шматком суходолу, який змило у воду.

Водосховище Віллістон є сьомим за розміром у світі, тому такі об'єкти можуть дрейфувати тут роками. Фахівці зазначають, що раніше резервуар не наповнювався повністю протягом чотирнадцяти років. Ця ситуація змінилася цього літа, коли вода піднялася до критичних позначок і вивільнила старі накопичення.

Коли ми маємо повні водосховища, ці вищі рівні води можуть підняти матеріал, який міг застрягти вздовж берегової лінії у захищеній бухті, а потім дозволити йому вільно плавати,

– додав речник компанії BC Hydro Боб Гаммер.

Хоча цей дивовижний плавучий ліс поки що не заважає роботі гідроелектростанції, він становить певну небезпеку для місцевих жителів. Рибалкам та водіям моторних човнів порадили бути дуже уважними, щоб уникнути небезпечного зіткнення з блукаючим островом посеред гігантського водоймища.