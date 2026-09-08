В Польше группа роботов устроила митинг против искусственного интеллекта

В Варшаве состоялась беспрецедентная акция: около 30 роботов вывели на настоящий митинг у здания польского министерства цифровизации. Железные протестующие требовали немедленного вмешательства властей и регулирования развития технологий, которые грозят лишить работы миллионы людей.

Железный марш за права человека

Необычные активисты, среди которых были как двуногие гуманоиды, так и четвероногие собаки-роботы, маршировали по кругу, размахивали флагами и транслировали призывы через громкоговорители. Они скандировали лозунги о защите рабочих мест и призывали правительственных чиновников немедленно принять жесткие правила для разработчиков, пишет Tech Xplore.

Роботы на протесте: смотрите видео

Robots protest in Warsaw to call for improved AI regulation



Around 30 robots march, wave flags and chant slogans outside Poland's digital affairs ministry in Warsaw as part of a demonstration organized by the "Democratism" initiative. The group says it wants to spark debate on… pic.twitter.com/FwT5OFNFFW – The Manila Times (@TheManilaTimes) September 7, 2026

Организатором этого неординарного мероприятия стала инициатива Democratism. Главная цель активистов заключается в том, чтобы спровоцировать широкую общественную дискуссию о влиянии искусственного интеллекта и общей роботизации на рынок труда. По их мнению, угроза безработицы из-за технологического прогресса становится все более реальной.

Присутствующие здесь роботы должны показать, что эта технология уже стала реальностью,

– заявил один из гуманоидных роботов Agibot A3.

Автор инициативы Гжегож Кулис, ранее работавший в Раде по вопросам рынка труда при Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши, а сейчас возглавляет кадровое агентство и занимает должность директора по информационным технологиям в робототехнической компании, выразил серьезную обеспокоенность. Он считает, что промедление с регулированием отрасли приведет к катастрофическим последствиям.

Мы особенно хотим обратить внимание на проблему потенциальной замены людей как человекоподобными роботами, так и искусственным интеллектом в когнитивном труде,

– заявил организатор протеста Гжегож Кулис.

Robots protest rampant AI in Polandhttps://t.co/vIcddbKnWR pic.twitter.com/B41b63WKS2 – Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) September 7, 2026

Реакция властей и первые шаги по контролю

Необычный митинг привлек внимание не только прохожих, но и польского правительства. Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский лично посетил акцию и пообщался с организаторами. Чиновник согласился с тем, что неконтролируемые модели искусственного интеллекта, которые разработчики встраивают в гуманоидные машины, создают огромные вызовы для общества по мере развития робототехники. Организаторы также отметили, что чувствуют ответственность за информирование людей о быстрых технологических изменениях, которые их лично пугают.

Around 30 robots marched through Warsaw on Monday, waving flags and 'chanting' slogans as part of an unusual protest calling for greater regulation of artificial intelligence and protections for workers threatened by automation.

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Несмотря на опасения общественности, Польша уже предпринимает шаги по урегулированию ситуации. Недавно президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, который воплощает в жизнь европейский Акт об искусственном интеллекте. Этот документ предусматривает создание специального национального органа, который будет контролировать соблюдение правил и стандартов безопасности в стране.