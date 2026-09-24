Российский удар лишил киевлян доступа к интернету и уничтожил ключевые дата-центры

Ночная атака России привела к серьезному сбою в работе киевских телекоммуникаций. В столице был поврежден основной узел интернет-провайдера Etherlink, поэтому жители и бизнес в центре города полностью лишились доступа к сети. Кроме того, пострадали дата-центр Cityhost и мощности MiroHos.

Первые подробности атаки

Во время очередного комбинированного удара по Киеву российские войска целенаправленно поразили объекты критической цифровой инфраструктуры. Основной удар пришелся на оборудование местного интернет-провайдера Etherlink, который обеспечивает высокоскоростным интернетом, цифровым телевидением IPTV и сопутствующими услугами жителей центральных районов столицы и Вышгорода. Из-за поражения ключевого узла компания полностью утратила возможность предоставлять услуги сотням своих абонентов, пишет Forbes.

Специалисты Etherlink приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Поскольку оборудование на прежней площадке подверглось серьезному разрушению и не подлежит оперативному восстановлению, техническая команда приняла решение о полном переносе ядра сети на новую площадку.

Из-за повреждения основного узла интернет в настоящее время отсутствует. Ядро сети будет перенесено в другое место, сейчас ищем подходящую локацию,

– прокомментировали в службе поддержки интернет-провайдера Etherlink.

Инженеры компании уже ищут новую площадку для срочного развертывания сетевой инфраструктуры. Представители провайдера обещают восстановить связь абонентам в течение следующего дня, несмотря на масштабные разрушения.

Etherlink предоставляет цифровые услуги частным и корпоративным клиентам через компанию "Джей Ди Групп", зарегистрированную в Киеве в 2016 году. По данным аналитической системы YouControl, доход предприятия в 2025 году составил 5,9 миллиона гривен против 4,1 миллиона гривен годом ранее, что свидетельствует об активном развитии сети до момента вражеского удара.

Уничтоженные серверы и перенос данных за границу

Помимо сетевых узлов локальных провайдеров, под вражеским огнем оказались киевские дата-центры, обеспечивающие стабильное функционирование украинского сегмента интернета. В результате взрывов вражеские ракеты и дроны уничтожили часть оборудования хостинг-провайдера Cityhost, размещенного в одном из столичных дата-центров.

Также атака полностью разрушила дата-центр, в котором размещались мощности известной платформы MiroHost. Эти разрушения вызвали масштабные сбои в работе многих украинских сайтов и облачных сервисов. Проблема коснулась исключительно украинской инфраструктуры компаний.

Технические специалисты хостинга в аварийном режиме пытаются развернуть резервные копии серверов на оборудовании, расположенном за рубежом. Представители компаний призывают пользователей временно воздержаться от звонков и сообщений в службу технической поддержки, поскольку вся команда непрерывно задействована в аварийных и восстановительных работах.

Сложность заключается в том, что точные сроки полного перезапуска инфраструктуры пока остаются неопределенными из-за масштаба нанесенного ущерба.

Масштаб разрушений и последствия для столицы

Ночная атака на Киев оказалась одной из самых массированных за последнее время. Российские войска запустили почти три сотни беспилотников различных типов, а также применили баллистические и противокорабельные ракеты. В столице в результате обстрелов пострадали восемь человек, из которых что-то двое оказались в больнице в тяжелом состоянии, а еще двое погибли.

Отметим, что за сутки до этого, 23 сентября, россияне уже нанесли удары по трем дата-центрам в Киеве. Тогда проблемы со связью и сбои в сети возникли у таких провайдеров, как "Паутина", UTELS, KyivLink и Crazy Network.

По официальным данным Министерства цифровой трансформации Украины, в целом последствия вражеских ударов по телекоммуникационной инфраструктуре ощутили примерно 100 тысяч домохозяйств в столице и Киевской области.

Несмотря на значительные потери оборудования и попытки врага устроить цифровой коллапс, украинские специалисты демонстрируют высокую оперативность и устойчивость. Перенос мощностей за границу, быстрый поиск новых площадок для сетевого ядра и резервирование каналов позволяют постепенно восстанавливать стабильную работу украинского интернет-пространства.