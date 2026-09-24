Перші деталі атаки

Під час чергового комбінованого удару по Києву російські війська цілеспрямовано влучили в об'єкти критичної цифрової інфраструктури. Основний удар припав на обладнання місцевого інтернет-провайдера Etherlink, який забезпечує швидкісним інтернетом, цифровим телебаченням IPTV та супутніми сервісами жителів центральних районів столиці та Вишгорода. Через ураження ключового вузла компанія повністю втратила можливість надавати послуги сотням своїх абонентів, пише Forbes.

Фахівці Etherlink розпочали ліквідацію наслідків ворожого влучання. Оскільки обладнання на попередній локації зазнало серйозного руйнування і не підлягає оперативному відновленню, технічна команда ухвалила рішення про повне перенесення ядра мережі на новий майданчик.

Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію,

– прокоментували у службі підтримки інтернет-провайдера Etherlink.

Інженери компанії вже шукають новий майданчик для термінового розгортання мережевої інфраструктури. Представники провайдера обіцяють повернути зв'язок абонентам протягом наступного дня, попри масштабні руйнування.

Etherlink надає цифрові послуги приватним і корпоративним клієнтам через компанію "Джей Ді Груп", яка зареєстрована в Києві у 2016 році. За даними аналітичної системи YouControl, дохід підприємства у 2025 році становив 5,9 мільйона гривень проти 4,1 мільйона гривень роком раніше, що свідчить про активний розвиток мережі до моменту ворожого удару.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Знищені сервери та перенесення даних за кордон

Окрім мережевих вузлів локальних провайдерів, під ворожим вогнем опинилися київські дата-центри, які забезпечують стабільне функціонування українського сегмента інтернету. Внаслідок вибухів ворожі ракети та дрони знищили частину обладнання хостинг-провайдера Cityhost, що розміщувалося в одному зі столичних дата-центрів.

Також атака повністю зруйнувала дата-центр, у якому локалізувалися потужності відомого майданчика MiroHost. Ці руйнування спричинили масштабні збої в роботі багатьох українських сайтів та хмарних сервісів. Проблема торкнулася виключно української інфраструктури компаній.

Технічні спеціалісти хостингу в аварійному режимі намагаються розгорнути резервні копії серверів на обладнанні, розташованому за кордоном. Представники компаній закликають користувачів тимчасово утриматися від дзвінків та повідомлень до служби технічної підтримки, оскільки вся команда безперервно задіяна в аварійних та відновлювальних роботах.

Складність полягає в тому, що точні строки повного перезапуску інфраструктури наразі залишаються невизначеними через масштаб завданих збитків.

Масштаб руйнувань та наслідки для столиці

Нічна атака на Київ виявилася однією з наймасованіших за останній час. Російські війська випустили майже три сотні безпілотників різних типів, а також застосували балістичні та протикорабельні ракети. У столиці внаслідок обстрілів постраждали вісім людей, із яких щонайменше двоє опинилися в лікарні у важкому стані, а ще двоє людей загинули.

Зазначимо, що за добу до цього, 23 вересня, росіяни вже завдали ударів по трьох дата-центрах у Києві. Тоді проблеми зі зв'язком та збої в мережі виникли у таких провайдерів, як "Павутина", UTELS, KyivLink та Crazy Network.

За офіційними даними Міністерства цифрової трансформації України, загалом наслідки ворожих ударів по телекомунікаційній інфраструктурі відчули приблизно 100 тисяч домогосподарств у столиці та Київській області.

Попри значні втрати обладнання та намагання ворога влаштувати цифровий колапс, українські фахівці демонструють високу оперативність та стійкість. Перенесення потужностей за кордон, швидкий пошук нових майданчиків для мережевого ядра та резервування каналів дозволяють поступово відновлювати стабільну роботу українського інтернет-простору.