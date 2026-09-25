Папа Римский назвал риск ИИ-апокалипсиса одним из главных вызовов

Ватикан объявил искусственный интеллект одной из самых серьезных угроз для существования человечества. Пока мировые технологические гиганты только начинают обсуждать риски новой технологии, Папа Лев XIV уже разворачивает масштабную кампанию против возможного катастрофического сценария.

Тревожные предупреждения из Ватикана

Папа Лев поставил проблему безопасности искусственного интеллекта в центр своего понтификата почти сразу после избрания. Уже на третий день работы он впервые привлек внимание мира к этой теме, а через 16 месяцев опубликовал свой первый манифест с призывом замедлить развитие этой технологии. В настоящее время глава Католической церкви выступил перед Папской академией наук и готовит речь в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, пишет Reuters.

В Ватикане убеждены, что неконтролируемое распространение цифровых систем угрожает мировому порядку и международной безопасности. Особую тревогу вызывает создание автономных видов оружия, которые разработчики применяют в современных военных конфликтах. Подобные технологии выходят из-под контроля человека и действуют подобно замаскированным минам.

Преобразующая сила искусственного интеллекта может вызвать социальные изменения такого масштаба, который очень трудно предсказать,

– прокомментировал ватиканский советник по вопросам искусственного интеллекта и итальянский ученый Паоло Бенанти.

Общие правила против хаоса

Представители Святого Престола сравнивают угрозу, исходящую от развертывания генеративных алгоритмов, с распространением ядерного оружия. Они предупреждают, что манипуляция информацией в социальных сетях способна разрушить способность людей жить в одном обществе. Несмотря на то, что ядерные боеголовки подвергаются строгому учету и контролю в специальных хранилищах, виртуальные алгоритмы остаются невидимыми.

Будущее человечества действительно находится под угрозой,

– заявил главный дипломат Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Кардинал подчеркнул, что ни одна страна не сможет самостоятельно справиться с этим вызовом без единых международных правил. Обеспокоенность Ватикана разделяют и руководители ведущих технологических компаний Anthropic, OpenAI и xAI, которые ранее также призывали к введению жестких мер предосторожности.

Ватикан начал проводить специальные конференции, посвященные опасности искусственного интеллекта, еще в 2019 году при понтификате Папы Франциска. Впоследствии религиозные лидеры заключили совместные соглашения с компаниями Microsoft и IBM, чтобы направить технологический прогресс на благо людей, а не только ради прибыли или массового увольнения работников.