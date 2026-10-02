Британские автономные рои дронов готовят к войне с помощью базы данных с фронта в Украине

Британские оборонные компании получили доступ к массиву данных из реальных боев в Украине. Эти сведения будут использованы для обучения искусственного интеллекта, который будет управлять автономными роями дронов.

Уникальная база с реального фронта

Военные разработчики из Великобритании стремятся научить беспилотники действовать совместно и принимать решения непосредственно во время выполнения сложных задач. Для этого правительство страны предоставляет оборонным предприятиям уникальную информацию, собранную в реальных условиях современного противостояния, пишет The Defense Post.

Массив данных был сформирован благодаря украинскому проекту Avengers AI Labs. Специалисты лаборатории в течение длительного времени накапливали фотографии и видеозаписи с украинских беспилотных летательных аппаратов. Для фиксации боевой обстановки они использовали камеры дневного света и тепловизионные датчики, что позволяет обнаруживать замаскированные объекты при любых погодных условиях.

Алгоритмы компьютерного зрения Центра оборонного искусственного интеллекта A1 уже позволяют системе распознавать бронированную технику на снимках и видео. В настоящее время эта специализированная база данных содержит более 6 миллионов зафиксированных объектов. Среди идентифицированных целей – вражеские танки, артиллерийские системы, комплексы противовоздушной обороны, подразделения пехоты, а также другие дроны.

Автономные рои дронов для боев будущего

Полученные сведения помогут британским инженерам научить модели искусственного интеллекта реагировать на реальные ситуации. Благодаря этому беспилотники смогут объединяться в рои, самостоятельно ориентироваться в пространстве и координировать свои действия без постоянного контроля со стороны оператора-человека.

Несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы, такие автономные группы смогут мгновенно выявлять угрозы и распределять цели между собой. Использование реального украинского боевого опыта делает новые военные разработки Великобритании значительно более устойчивыми к современным вызовам на поле боя.