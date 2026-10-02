Унікальна база з реального фронту

Військові розробники з Великої Британії прагнуть навчити безпілотники діяти спільно та ухвалювати рішення безпосередньо під час виконання складних завдань. Для цього уряд країни надає оборонним підприємствам унікальну інформацію, яку зібрали в реальних умовах сучасного протистояння, пише The Defense Post.

Масив даних сформували завдяки українському проєкту Avengers AI Labs. Фахівці лабораторії тривалий час накопичували фотографії та відеозаписи з українських безпілотних літальних апаратів. Для фіксації бойової обстановки вони використовували камери денного світла та тепловізійні сенсори, що дає змогу виявляти замасковані об'єкти за будь-яких погодних умов.

Алгоритми комп'ютерного зору Центру оборонного штучного інтелекту A1 вже дозволяють системі розпізнавати броньовану техніку на знімках та відео. Зараз ця спеціалізована база даних містить понад 6 мільйонів зафіксованих об'єктів. Серед ідентифікованих цілей є ворожі танки, артилерійські системи, комплекси протиповітряної оборони, підрозділи піхоти, а також інші дрони.

Автономні рої дронів для боїв майбутнього

Отримані відомості допоможуть британським інженерам навчити моделі штучного інтелекту реагувати на реальні ситуації. Завдяки цьому безпілотники зможуть об'єднуватися у рої, самостійно орієнтуватися в просторі та узгоджувати свої дії без постійного контролю з боку людського оператора.

Попри активну протидію засобів радіоелектронної боротьби, такі автономні групи зможуть миттєво виявляти загрози та розподіляти цілі між собою. Використання реального українського бойового досвіду робить нові військові розробки Британії значно стійкішими до сучасних викликів на полі бою.