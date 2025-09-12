Один из самых популярных в Украине мессенджеров внедряет новую функциональность для украинских пользователей. Вскоре в приложении Viber появится специальный раздел, предназначенный для поиска и взаимодействия с местными компаниями и сервисами. Это обновление призвано упростить связь между потребителями и малым бизнесом по всей стране, а также стимулировать развитие локальной экономики.

Как будет работать новый маркетплейс?

Компания Rakuten Viber объявила о запуске встроенного маркетплейса, который позволит украинцам находить местные бизнесы и коммуницировать с ними непосредственно в приложении. Новая функция появится в мобильной версии на месте вкладки "Полезное" и предоставит доступ к широкому спектру услуг: от салонов красоты и медицинских центров до ресторанов и магазинов, пишет 24 Канал.

Пользователи смогут искать нужные компании по названию, категории или просто просматривать рекомендованные предложения в своем районе. Важным преимуществом является возможность просматривать профили бизнесов, их каталоги товаров или услуг и общаться с представителями, сохраняя при этом конфиденциальность своего номера телефона. Таким образом компании не смогут потом забросать вас рекламным спамом, предлагая свои товары.

Разработчики отмечают, что большинство украинцев и так используют Viber для связи с бизнесом, поскольку обычно именно туда приходят сообщения о подтверждении заказа, уточнения или уведомления об отправке товара. Поэтому новый инструмент сделает этот процесс еще более организованным и удобным.

Геолокация – важный элемент

Для отображения ближайших компаний маркетплейс будет предлагать предоставить доступ к геолокации.

Если пользователь не желает делиться этими данными, система покажет подборку бизнесов на основе общей информации о местонахождении.

Результаты поиска будут автоматически обновляться при перемещении пользователя по территории Украины, выделяя самые актуальные и активные предложения в конкретном месте.



Маркетплейс от Viber / Коллаж 24 Канала

В чем идея?

Запуск маркетплейса является важным шагом для поддержки местной экономики. Опрос Rakuten Viber, проведенный весной 2025 года, показал, что 70% респондентов отдают предпочтение украинским производителям. В частности, 17% всегда выбирают отечественные товары, а 53% делают это в основном, только иногда покупая зарубежные аналоги.

Эта инициатива также соответствует государственной политике локализации и программе "Сделано в Украине", которая направлена на обеспечение местных компаний заказами, а населения – рабочими местами.

Несмотря на высокий уровень поддержки со стороны потребителей, многие малые предприятия сталкиваются с трудностями. Статистика свидетельствует, что 56% из них имеют проблемы с привлечением внимания в онлайне, а 60% – с привлечением новых клиентов. Маркетплейс, встроенный в Viber, призван решить эти проблемы, упрощая для пользователей поиск и поддержку местных компаний.

Региональный директор Rakuten Viber в Украине Илья Бошняков отметил, что малые и микробизнесы являются фундаментом экономики, однако им часто не хватает видимости. По его словам, маркетплейс в Viber не только облегчит поиск локальных компаний, но и станет важным шагом в миссии компании стать супераппом как для пользователей, так и для бизнеса.

Когда ждать?

Сервис уже постепенно разворачивается и станет доступным для всех пользователей в течение следующих недель. Предприниматели смогут присоединиться к маркетплейсу через бесплатные бизнес-профили в Viber. В будущем планируется расширение функционала и добавление новых инструментов для продвижения бизнеса.