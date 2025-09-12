Тепер у Viber є власний маркетплейс прямо в месенджері
- Viber запроваджує вбудований маркетплейс для пошуку та взаємодії з місцевими бізнесами, надаючи доступ до різноманітних послуг безпосередньо в застосунку месенджера.
- Новинка підтримає українську економіку, дозволяючи користувачам знаходити бізнеси за допомогою геолокації та зберігаючи конфіденційність номерів телефонів.
Один із найпопулярніших в Україні месенджерів впроваджує нову функціональність для українських користувачів. Незабаром у застосунку Viber з'явиться спеціальний розділ, призначений для пошуку і взаємодії з місцевими компаніями та сервісами. Це оновлення покликане спростити зв'язок між споживачами та малим бізнесом по всій країні, а також стимулювати розвиток локальної економіки.
Як працюватиме новий маркетплейс?
Компанія Rakuten Viber оголосила про запуск вбудованого маркетплейсу, який дозволить українцям знаходити місцеві бізнеси та комунікувати з ними безпосередньо в застосунку. Нова функція з'явиться у мобільній версії на місці вкладки "Корисне" й надасть доступ до широкого спектра послуг: від салонів краси та медичних центрів до ресторанів і магазинів, пише 24 Канал.
Користувачі зможуть шукати потрібні компанії за назвою, категорією або просто переглядати рекомендовані пропозиції у своєму районі. Важливою перевагою є можливість переглядати профілі бізнесів, їхні каталоги товарів чи послуг і спілкуватися з представниками, зберігаючи при цьому конфіденційність свого номера телефону. Таким чином компанії не зможуть потім закидати вас рекламним спамом, пропонуючи свої товари.
Розробники зазначають, що більшість українців і так використовують Viber для зв'язку з бізнесом, оскільки зазвичай саме туди приходять повідомлення про підтвердження замовлення, уточнення чи сповіщення про відправлення товару. Тож новий інструмент зробить цей процес ще більш організованим та зручним.
Геолокація – важливий елемент
- Для відображення найближчих компаній маркетплейс пропонуватиме надати доступ до геолокації.
- Якщо користувач не бажає ділитися цими даними, система покаже добірку бізнесів на основі загальної інформації про місцезнаходження.
- Результати пошуку будуть автоматично оновлюватися під час переміщення користувача територією України, виділяючи найактуальніші та найактивніші пропозиції в конкретному місці.
Маркетплейс від Viber / Колаж 24 Каналу
У чому ідея?
Запуск маркетплейсу є важливим кроком для підтримки місцевої економіки. Опитування Rakuten Viber, проведене навесні 2025 року, показало, що 70% респондентів надають перевагу українським виробникам. Зокрема, 17% завжди обирають вітчизняні товари, а 53% роблять це здебільшого, лише іноді купуючи закордонні аналоги.
Ця ініціатива також відповідає державній політиці локалізації та програмі "Зроблено в Україні", яка спрямована на забезпечення місцевих компаній замовленнями, а населення – робочими місцями.
Попри високий рівень підтримки з боку споживачів, багато малих підприємств стикаються з труднощами. Статистика свідчить, що 56% з них мають проблеми з приверненням уваги в онлайні, а 60% – із залученням нових клієнтів. Маркетплейс, вбудований у Viber, покликаний вирішити ці проблеми, спрощуючи для користувачів пошук і підтримку місцевих компаній.
Регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков зазначив, що малі та мікробізнеси є фундаментом економіки, проте їм часто бракує видимості. За його словами, маркетплейс у Viber не лише полегшить пошук локальних компаній, а й стане важливим кроком у місії компанії стати супераппом як для користувачів, так і для бізнесу.
Коли чекати?
Сервіс уже поступово розгортається й стане доступним для всіх користувачів протягом наступних тижнів. Підприємці зможуть долучитися до маркетплейсу через безплатні бізнес-профілі у Viber. У майбутньому планується розширення функціоналу та додавання нових інструментів для просування бізнесу.