Один із найпопулярніших в Україні месенджерів впроваджує нову функціональність для українських користувачів. Незабаром у застосунку Viber з'явиться спеціальний розділ, призначений для пошуку і взаємодії з місцевими компаніями та сервісами. Це оновлення покликане спростити зв'язок між споживачами та малим бізнесом по всій країні, а також стимулювати розвиток локальної економіки.

Як працюватиме новий маркетплейс?

Компанія Rakuten Viber оголосила про запуск вбудованого маркетплейсу, який дозволить українцям знаходити місцеві бізнеси та комунікувати з ними безпосередньо в застосунку. Нова функція з'явиться у мобільній версії на місці вкладки "Корисне" й надасть доступ до широкого спектра послуг: від салонів краси та медичних центрів до ресторанів і магазинів, пише 24 Канал.

Користувачі зможуть шукати потрібні компанії за назвою, категорією або просто переглядати рекомендовані пропозиції у своєму районі. Важливою перевагою є можливість переглядати профілі бізнесів, їхні каталоги товарів чи послуг і спілкуватися з представниками, зберігаючи при цьому конфіденційність свого номера телефону. Таким чином компанії не зможуть потім закидати вас рекламним спамом, пропонуючи свої товари.

Розробники зазначають, що більшість українців і так використовують Viber для зв'язку з бізнесом, оскільки зазвичай саме туди приходять повідомлення про підтвердження замовлення, уточнення чи сповіщення про відправлення товару. Тож новий інструмент зробить цей процес ще більш організованим та зручним.

Геолокація – важливий елемент

Для відображення найближчих компаній маркетплейс пропонуватиме надати доступ до геолокації.

Якщо користувач не бажає ділитися цими даними, система покаже добірку бізнесів на основі загальної інформації про місцезнаходження.

Результати пошуку будуть автоматично оновлюватися під час переміщення користувача територією України, виділяючи найактуальніші та найактивніші пропозиції в конкретному місці.



У чому ідея?

Запуск маркетплейсу є важливим кроком для підтримки місцевої економіки. Опитування Rakuten Viber, проведене навесні 2025 року, показало, що 70% респондентів надають перевагу українським виробникам. Зокрема, 17% завжди обирають вітчизняні товари, а 53% роблять це здебільшого, лише іноді купуючи закордонні аналоги.

Ця ініціатива також відповідає державній політиці локалізації та програмі "Зроблено в Україні", яка спрямована на забезпечення місцевих компаній замовленнями, а населення – робочими місцями.

Попри високий рівень підтримки з боку споживачів, багато малих підприємств стикаються з труднощами. Статистика свідчить, що 56% з них мають проблеми з приверненням уваги в онлайні, а 60% – із залученням нових клієнтів. Маркетплейс, вбудований у Viber, покликаний вирішити ці проблеми, спрощуючи для користувачів пошук і підтримку місцевих компаній.

Регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков зазначив, що малі та мікробізнеси є фундаментом економіки, проте їм часто бракує видимості. За його словами, маркетплейс у Viber не лише полегшить пошук локальних компаній, а й стане важливим кроком у місії компанії стати супераппом як для користувачів, так і для бізнесу.

Коли чекати?

Сервіс уже поступово розгортається й стане доступним для всіх користувачів протягом наступних тижнів. Підприємці зможуть долучитися до маркетплейсу через безплатні бізнес-профілі у Viber. У майбутньому планується розширення функціоналу та додавання нових інструментів для просування бізнесу.