Virgin Galactic завершила последний туристический суборбитальный полет для VSS Unity

Компания Virgin Galactic успешно совершила еще один суборбитальный полет, что стало завершающей миссией ракетоплана VSS Unity. Во время миссии Galactic 07 аппарат доставил четырех туристов на край космоса, предоставив им короткий опыт невесомости перед тем, как благополучно вернуться на Землю.

Как прошел полет

Миссия началась на базе Virgin Galactic в Нью-Мексико, откуда взлетел ракетоплан VSS Unity, прикрепленный к самолету-носителю Eve. В течение часа "Ева" поднялась на высоту 13,5 километра, прежде чем отпустить VSS Unity.

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Затем ракетоплан зажег свой двигатель и поднялся на высоту 87,5 километров. На этой высоте экипаж пережил несколько минут невесомости, наблюдая захватывающие виды Земли из космоса, прежде чем начать спуск и приземление.



Экипаж Galactic 07 / Фото Virgin Galactic

Миссия Galactic 07 включала международный экипаж из четырех туристов:

Тува Атасевер – астронавт Турецкого космического агентства,

– астронавт Турецкого космического агентства, Энди Садхвани – бывший инженер SpaceX,

– бывший инженер SpaceX, Ирвинг Пергамент – генеральный директор нью-йоркской строительной компании,

– генеральный директор нью-йоркской строительной компании, Джорджио Маненти – инвестор из Лондона.

Миссию пилотировали Никола Песиле и Джамиль Джанджуа при операционной поддержке Axiom Space, частного разработчика космической инфраструктуры.

Завершение полетов VSS Unity

Этот полет стал седьмым коммерческим и 12-м пилотируемым полетом для VSS Unity, который в целом совершил 32 полета, включая испытательные миссии. Несмотря на относительно короткую историю эксплуатации, этот полет стал последним для VSS Unity.

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Virgin Galactic планирует перейти на следующее поколение космических кораблей класса Delta для будущих суборбитальных миссий. Космические корабли Delta сейчас проходят испытания, а первая коммерческая миссия ожидается в 2026 году.