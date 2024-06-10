Virgin Galactic завершила останній туристичний суборбітальний політ для VSS Unity

Компанія Virgin Galactic успішно здійснила ще один суборбітальний політ, що стало завершальною місією ракетоплана VSS Unity. Під час місії Galactic 07 апарат доставив чотирьох туристів на край космосу, надавши їм короткий досвід невагомості перед тим, як благополучно повернутися на Землю.

Як пройшов політ

Місія розпочалася на базі Virgin Galactic у Нью-Мексико, звідки злетів ракетоплан VSS Unity, прикріплений до літака-носія Eve. Протягом години "Єва" піднялася на висоту 13,5 кілометра, перш ніж відпустити VSS Unity.

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Потім ракетоплан запалив свій двигун і піднявся на висоту 87,5 кілометра. На цій висоті екіпаж пережив кілька хвилин невагомості, спостерігаючи захоплюючі краєвиди Землі з космосу, перш ніж почати спуск і приземлення.



Екіпаж Galactic 07 / Фото Virgin Galactic

Місія Galactic 07 включала міжнародний екіпаж з чотирьох туристів:

Тува Атасевер – астронавт Турецького космічного агентства,

– астронавт Турецького космічного агентства, Енді Садхвані – колишній інженер SpaceX,

– колишній інженер SpaceX, Ірвінг Пергамент – генеральний директор нью-йоркської будівельної компанії,

– генеральний директор нью-йоркської будівельної компанії, Джорджіо Маненті – інвестор з Лондона.

Місію пілотували Нікола Песіле і Джаміль Джанджуа за операційної підтримки Axiom Space, приватного розробника космічної інфраструктури.

Завершення польотів VSS Unity

Цей політ став сьомим комерційним і 12-м пілотованим польотом для VSS Unity, який загалом здійснив 32 польоти, включно з випробувальними місіями. Попри відносно коротку історію експлуатації, цей політ став останнім для VSS Unity.

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Virgin Galactic планує перейти на наступне покоління космічних кораблів класу Delta для майбутніх суборбітальних місій. Космічні кораблі Delta наразі проходять випробування, а перша комерційна місія очікується у 2026 році.