Як пройшов політ

Місія розпочалася на базі Virgin Galactic у Нью-Мексико, звідки злетів ракетоплан VSS Unity, прикріплений до літака-носія Eve. Протягом години "Єва" піднялася на висоту 13,5 кілометра, перш ніж відпустити VSS Unity.

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Потім ракетоплан запалив свій двигун і піднявся на висоту 87,5 кілометра. На цій висоті екіпаж пережив кілька хвилин невагомості, спостерігаючи захоплюючі краєвиди Землі з космосу, перш ніж почати спуск і приземлення.



Екіпаж Galactic 07 / Фото Virgin Galactic

Місія Galactic 07 включала міжнародний екіпаж з чотирьох туристів:

Тува Атасевер – астронавт Турецького космічного агентства,

– астронавт Турецького космічного агентства, Енді Садхвані – колишній інженер SpaceX,

– колишній інженер SpaceX, Ірвінг Пергамент – генеральний директор нью-йоркської будівельної компанії,

– генеральний директор нью-йоркської будівельної компанії, Джорджіо Маненті – інвестор з Лондона.

Місію пілотували Нікола Песіле і Джаміль Джанджуа за операційної підтримки Axiom Space, приватного розробника космічної інфраструктури.

Завершення польотів VSS Unity

Цей політ став сьомим комерційним і 12-м пілотованим польотом для VSS Unity, який загалом здійснив 32 польоти, включно з випробувальними місіями. Попри відносно коротку історію експлуатації, цей політ став останнім для VSS Unity.

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Virgin Galactic планує перейти на наступне покоління космічних кораблів класу Delta для майбутніх суборбітальних місій. Космічні кораблі Delta наразі проходять випробування, а перша комерційна місія очікується у 2026 році.