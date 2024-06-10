Як пройшов політ
Місія розпочалася на базі Virgin Galactic у Нью-Мексико, звідки злетів ракетоплан VSS Unity, прикріплений до літака-носія Eve. Протягом години "Єва" піднялася на висоту 13,5 кілометра, перш ніж відпустити VSS Unity.
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Потім ракетоплан запалив свій двигун і піднявся на висоту 87,5 кілометра. На цій висоті екіпаж пережив кілька хвилин невагомості, спостерігаючи захоплюючі краєвиди Землі з космосу, перш ніж почати спуск і приземлення.
Екіпаж Galactic 07 / Фото Virgin Galactic
Місія Galactic 07 включала міжнародний екіпаж з чотирьох туристів:
- Тува Атасевер – астронавт Турецького космічного агентства,
- Енді Садхвані – колишній інженер SpaceX,
- Ірвінг Пергамент – генеральний директор нью-йоркської будівельної компанії,
- Джорджіо Маненті – інвестор з Лондона.
Місію пілотували Нікола Песіле і Джаміль Джанджуа за операційної підтримки Axiom Space, приватного розробника космічної інфраструктури.
Завершення польотів VSS Unity
Цей політ став сьомим комерційним і 12-м пілотованим польотом для VSS Unity, який загалом здійснив 32 польоти, включно з випробувальними місіями. Попри відносно коротку історію експлуатації, цей політ став останнім для VSS Unity.
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Virgin Galactic планує перейти на наступне покоління космічних кораблів класу Delta для майбутніх суборбітальних місій. Космічні кораблі Delta наразі проходять випробування, а перша комерційна місія очікується у 2026 році.