Как прошел полет

Миссия началась на базе Virgin Galactic в Нью-Мексико, откуда взлетел ракетоплан VSS Unity, прикрепленный к самолету-носителю Eve. В течение часа "Ева" поднялась на высоту 13,5 километра, прежде чем отпустить VSS Unity.

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Затем ракетоплан зажег свой двигатель и поднялся на высоту 87,5 километров. На этой высоте экипаж пережил несколько минут невесомости, наблюдая захватывающие виды Земли из космоса, прежде чем начать спуск и приземление.



Экипаж Galactic 07 / Фото Virgin Galactic

Миссия Galactic 07 включала международный экипаж из четырех туристов:

Тува Атасевер – астронавт Турецкого космического агентства,

– астронавт Турецкого космического агентства, Энди Садхвани – бывший инженер SpaceX,

– бывший инженер SpaceX, Ирвинг Пергамент – генеральный директор нью-йоркской строительной компании,

– генеральный директор нью-йоркской строительной компании, Джорджио Маненти – инвестор из Лондона.

Миссию пилотировали Никола Песиле и Джамиль Джанджуа при операционной поддержке Axiom Space, частного разработчика космической инфраструктуры.

Завершение полетов VSS Unity

Этот полет стал седьмым коммерческим и 12-м пилотируемым полетом для VSS Unity, который в целом совершил 32 полета, включая испытательные миссии. Несмотря на относительно короткую историю эксплуатации, этот полет стал последним для VSS Unity.

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Virgin Galactic планирует перейти на следующее поколение космических кораблей класса Delta для будущих суборбитальных миссий. Космические корабли Delta сейчас проходят испытания, а первая коммерческая миссия ожидается в 2026 году.